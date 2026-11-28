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▲鄭朝方票數領先，已有支持者放起煙火慶祝。（圖／記者張鴻儀攝）

▲徐欣瑩開票移師國民黨新竹縣黨部，黨工準備炒米粉與熱食分送來關心的民眾。（圖／記者張鴻儀攝）

九合一大選下午四時開票至今，新竹縣長部分，民進黨候選人鄭朝方穩定領先國民黨候選人徐欣瑩，現場已經有支持者放起煙火歡呼。鄭朝方競選總部聚集上百名支持者，屏息以待最後選舉結果。而競選團隊不斷匯集來自各鄉鎮最新票數，每當公布鄭朝方領先時，支持者歡欣鼓舞。稍早更有人已經開始放起鞭炮慶祝。另一方面，徐欣瑩開票現場移師國民黨新竹縣黨部，黨工準備炒米粉與熱食，不過直到下午五時左右，並沒有太多支持者到場關心開票情況， 現場略顯冷清。