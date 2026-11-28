九合一大選下午四時開票至今，新竹縣長部分，民進黨候選人鄭朝方穩定領先國民黨候選人徐欣瑩，現場已經有支持者放起煙火歡呼。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲鄭朝方票數領先，已有支持者放起煙火慶祝。（圖／記者張鴻儀攝） 鄭朝方競選總部聚集上百名支持者，屏息以待最後選舉結果。而競選團隊不斷匯集來自各鄉鎮最新票數，每當公布鄭朝方領先時，支持者歡欣鼓舞。稍早更有人已經開始放起鞭炮慶祝。 另一方面，徐欣瑩開票現場移師國民黨新竹縣黨部，黨工準備炒米粉與熱食，不過直到下午五時左右，並沒有太多支持者到場關心開票情況， 現場略顯冷清。 ▲徐欣瑩開票移師國民黨新竹縣黨部，黨工準備炒米粉與熱食分送來關心的民眾。（圖／記者張鴻儀攝） 更多「地方縣長選情」相關新聞。 相關新聞 雙北開票之夜直播！沈伯洋、蔣萬安、蘇巧慧、李四川競總現場直擊直擊／突破50萬票緊追李四川！蘇巧慧支持者歡呼沒放棄賴瑞隆領先柯志恩！高閔琳讚陳其邁6年政績 簡煥宗喊高雄重開機快訊／台中「章魚里」開票結果出爐！何欣純僅2票險勝江啟臣 張鴻儀編輯記者從小就夢想進入電視台工作的我，中年過後到網媒工作真的是想都沒想過的事。從事記者20年，過去待過三立、民視，跑過社會線、生活醫療線，經歷過的大事有：2009年台灣重返WHA、八八風災。2010年因採訪製作一則「貓纜...作品集 新竹縣長鄭朝方領先