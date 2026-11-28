我是廣告 請繼續往下閱讀

藍營六都選前猛打水庫光電題

2026九合一地方選舉今（28）日登場，各地陸續開票中，其中台中市長開票狀況備受關注，民進黨候選人何欣純目前一路領先，讓不少政治評論員及民眾都大呼意外！對此，資深媒體人黃揚明稍早點出，台中市長國民黨候選人江啟臣應該是藍營六都候選人中唯一未全力跟進光電議題的人。黃揚明今晚在臉書發文直言，「江啟臣應該是選前光電題唯一不全力跟進的藍營六都候選人，就祝福啦！」回顧選前的水庫光電議題，台北市長蔣萬安揭露中央曾發函北市府，評估翡翠水庫設置光電板的可能性，並多次重申自己「擋下光電水」、「堅決反對」，此議題也讓各地藍綠候選人跟進並多次交鋒。行政院長卓榮泰則反批北市府在選前拿舊公文炒作，同時也強調翡翠水庫過去、現在及未來都不會設置光電板。而蔣萬安18日赴台中陪同江啟臣車隊掃街時，曾提及台中市長盧秀燕堅持拆除中火燃煤煙囪，自己則堅決反對翡翠水庫設置光電板，強調盧秀燕、江啟臣與自己都是從守護市民健康出發。國民黨立法院黨團19日也召開記者會，翻出民進黨台中市長候選人何欣純過往反對加嚴水面型光電環評門檻的投票紀錄，喊話不想喝「光電水」的台中市民支持江啟臣。