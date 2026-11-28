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▲現年29歲的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」原名姓王，曾是JKF百大女郎，如今考上台大碩士並成功當選議員。（圖／翻攝自 Angela 寶7 IG）

29歲前JKF百大女郎逆襲成為桃園市議員！第1選舉區無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」晚間自行宣布當選，最終得票數與當選名單以中選會公告為準。外型亮眼的她本名姓王，不僅是寵物美容師，更曾走過低收童年與校園霸凌、一路逆襲考上台大碩士班，勵志背景一次看。現年29歲的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」（簡稱王妃），原名姓王，早年因童顏與亮眼外型擔任JKF寫真模特兒，藝名為「Angela寶7」，曾獲第4屆JKF百大女郎第7名，累積逾23萬粉絲。她不僅持有寵物美容師C級證照、自行創業開設工作室，更考取台灣大學經營管理碩士在職專班，選舉期間仍維持全勤紀錄。許多選民好奇「天崩開局」四字由來，王妃先前接受Podcast《我們不是金魚腦》專訪時坦言，自己出身低收入戶家庭，小時候曾翻遍家中零錢卻連一把空心菜都買不起；就讀幼稚園時，母親更因經濟絕望一度想帶她與弟弟輕生，所幸她昏迷醒來後急忙向鄰居求救，一家人才撿回一命。求學階段她也因家境貧困遭師生排擠，不僅書包曾被同學打入生雞蛋，甚至被老師處罰趴在地上寫考卷。王妃表示，當年拍大尺度寫真與兩度捐卵籌措留學費，都是為了負擔母親醫藥費與翻轉人生；後來雖曾因過往寫真經歷遭某頂大施壓撤銷學籍，但她並未氣餒，重新考上台大研究所並持續精進。為回應長期關注的反校園與權貴霸凌議題，王妃於2026年9月與網路名人「小商人」合作，將戶籍姓名改為長達16字的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，穿著白色古裝登記參選，創下台灣選舉史最長候選人姓名紀錄，也繼2022年嘉義市議員顏翎熹（改名「田慎節」）之後，成為史上第二位靠改名成功當選的市議員。她原名姓王，曾是JKF女郎「Angela寶7」，現為持有證照的寵物美容師及台大研究生。全名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」共16個字，創台灣選舉史最長紀錄。2026年以無黨籍身分參選桃園市第1選舉區（桃園區）市議員並順利當選。