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韓國女團MAMAMOO今（28）日在台北小巨蛋開唱，適逢九合一大選當天，許多粉絲都在家鄉投完票才到現場參加演唱會，而MAMAMOO成員們也都知道今天是投票日，還特別在現場問「大家有去投票嗎～沒去投的人趕快去喔！」MAMAMOO稍早在小巨蛋演唱會上提到，「今天是選舉日？」接著問現場粉絲：「有去投票的人舉手！」話一說完，現場超過一萬名粉絲瞬間激動舉起手燈，接著成員開心地說：「超讚的！如果還沒去投票的人快點去喔！」MAMAMOO今日起一連兩天在小巨蛋舉辦演唱會《MAMAMOO 2026 WORLD TOUR<4WARD>in TAIPEI》，票價分為6980元、5980元、3980元、3280元及800元，門票一開賣後瞬間被廣大粉絲秒殺，許多沒能順利得到門票的粉絲只能拍拍屁股感到可惜。而本次巡演主題「4WARD」象徵4位成員各自SOLO發光之後，再次聚集在一起，為了帶給粉絲最頂級的視聽饗宴，她們特別升級頂級音響設備，並且將大家帶到萬人場地小巨蛋，讓粉絲們可以體驗女王們的舞台魅力。