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▲沈伯洋晚間宣布敗選。（圖／攝影中心）

▲沈伯洋車掃，吸引民眾前來力挺。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲沈伯洋推出「《市長，你給我聽好了》」。（圖／記者陳佩君攝，2026.09.09）

▲沈伯洋舉辦「市民動起來城市行動展」活動。（圖／記者林調遜攝）

▲沈伯洋支持者一同看開票之夜。（圖／攝影中心）

「見證歷史，不如參與歷史；參與歷史，不如創造歷史！」民進黨台北市長候選人沈伯洋在今（28）日九合一選舉中，不敵對手抹黑戰，最終無緣打破民進黨長達28年未在首都市長執政的魔咒，但他在這場選戰中，顛覆傳統造勢模式、主打正面選戰，將主軸聚焦於政策討論與「市民主義」，成功在全台掀起一股「洋流」，這股外溢效應，不僅拉抬民進黨台北市議員席次近乎「全壘打」，更助攻台中市成功翻轉，讓他成為綠營近年在北市最具爆發力的最強母雞，連前總統蔡英文也認證，「不從政太可惜。」面對地方選舉，首都台北始終是重中之重，具備全台領頭羊的指標意義，市長人選更是牽動全台選情，然而，民進黨在佈局初期卻一度陷入僵局，直到黨主席賴清德頂住黨內大老的反對聲浪、力排眾議，才在5月13日正式拍板，欽點沈伯洋披掛上陣。事實上，甫獲得提名的他，起初並未被外界看好，不僅媒體圈紛紛搖頭直呼「賣鬧了」，認為他標籤多，容易被對手打，光澄清就澄清不完，黨內雜音亦未平息，對手陣營更對這項提名報以冷嘲熱諷，祭出「冷處理」戰術，企圖將其邊緣。面對外界的質疑與訕笑，沈伯洋則是按照既定的選戰步調穩紮穩打，6、7月努力衝知名度，在7月赴美行程結束後，8月端出政策牛肉，9月深入街頭傾聽市民聲音，10月則正面回應市民的各項提問。不過，即便在8月前期陸續提出政見，聚焦市政，民調卻遲未見起色，團隊內部也曾對選戰方向產生質疑、感到灰心，但沈伯洋始終認為「談政見」正是他最核心的個人風格，因此決定堅持到底，最終成功帶動風潮，在全台掀起一股「洋流」。半年前，蔣萬安還被視為藍營「最強母雞」，民調起初狂勝沈伯洋近30個百分點，普遍認為這場北市選戰早已毫無懸念，沒想到選戰開打後，這匹看似不被看好的「黑馬」竟一路急起直追，到了選前一、兩個月，雙方民調甚至被拉近成勢均力敵的「五五波」，在藍綠一對一正面對決的格局下，能從大幅落後一路追平到五五波，在台北政壇實屬罕見，更讓外界跌破眼鏡。這股「洋流」怎麼造就的？背後有幾大關鍵原因，首先，學者出身的沈伯洋從未參與過選舉，屬於「非典型政治人物」。初生之犢不畏虎的他，不僅善於溝通、辯論，面對挑戰更是無所畏懼、勇於迎戰；深知自身弱點的他，宛如在遊戲中「打怪」一般一一突破。在陸戰方面，掃街、逛夜市、拜訪基層的行程排得密密麻麻，緊湊程度連隨行媒體都吃不消；至於空戰部分，他則全力「破圈」，上各類節目、積極與KOL合作以突破同溫層，一天甚至能安排兩、三場專訪，實屬罕見，其中，登上王偉忠的節目更是「破圈」的一大突破。再來，高素質的志工以及充滿行動力支持者、超強團隊作為最強後盾。先前大罷免32:0落幕後，罷團團體與支持者陷入一陣低迷，在沈伯洋參選後，許多成員隨即加入志工、團隊行列，將過去參與大型活動的實戰經驗化為養分，能在第一線安撫群眾情緒，展現出極具感染力的「說故事」能力，成功凝聚人心。與此同時，廣大支持者也迅速集結，重現大罷免時期「有錢出錢、有力出力」的驚人動員力，自發性地發想出無數創意宣傳口號，更設計出多款吸睛的競選小物，為這場選戰注入源源不絕活力與創意。此外，沈伯洋充分尊重專業、高度信任幕僚，願意放手讓團隊自由發揮，讓團隊凝聚出極高的向心力；而在面對重大決策時，只要他一拍板定案，整個團隊便能迅速「使命必達」，展現出驚人高效率。例如，選前之夜的舞台搭建，在因為無法改善交通因素後，他在開會一小時內，便果斷決定拆除調整，在時間壓迫下，團隊竟能在短短幾小時內敲定上午車掃到晚間的串聯店家直播，整套企劃火速敲定並端出檯面，超強的應變與執行力令人刮目相看。有別於過去仰賴地方樁腳與遊覽車載運的傳統選戰，沈伯洋團隊將強大的社群組織力與創意造勢深度結合，透過線上與線下無縫串聯，開創出全新的現代選舉動員模式。團隊高度善用社群媒體與LINE官方帳號，利用高即時性的訊息推播，精準發布掃街與活動路線，號召支持者自發性前往現場應援，取代過去被動員的模式；其中，LINE發揮驚人的互動威力，不但精準投射支持者、強化黏著度，而「台北大洋流」結合科技的設計，成功將單向的政見宣導轉化雙向，讓支持者像玩遊戲一樣，跟著跑點集章。除了「台北大洋流」大車掃之外，沈伯洋也端出不少打破傳統選舉框架的創意企劃，如「市民你給我聽好了！」「洋流季」等活動，這套緊扣「市民主義」的訴求，先是透過線上平台「市長，你給我聽好了」廣泛蒐集民意、問題，接著直接把戰場搬上街頭，以實體肥皂箱的形式與群眾直球對決，現場開放市民隨意發問、沈伯洋當場接招回應，用最直接的互動，將「你說，我做」的市政承諾具象化。隨著這股「洋流」氣勢看漲、投票日逼近，來自網路與對手陣營的抹黑戰也跟著排山倒海而來，多項不實流言在社群上四處流竄，包括惡意斷章取義「抹毒」，指稱他主張在社區發放毒品；又或是炒作他要在翡翠水庫架設光電板；甚至連匿名爆料影射「上摩鐵」、暗指性向問題，以及緊咬索羅斯基金會補助等五花八門的攻擊紛紛出籠，面對接連不斷的泥巴戰，讓選情陷入挨打的劣勢，也影響選情。雖然沈伯洋最終敗選，但他的這一仗，已徹底改寫台北選舉的遊戲規則，證明不靠傳統樁腳動員、不打負面口水戰，單憑扎實的政策論述、創意的社群串聯與真誠的街頭對話，依然能在藍大於綠的艱困選區，打下超過45％投票率，相信這股由下而上匯聚而成的「洋流」並未隨著開票結束而消散，而是替台灣選舉寫下「不抹黑」、「講政策」新選戰典範。