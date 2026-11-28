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2026九合一大選今（28）日登場，桃園市議員第1選舉區（桃園區）開票結果陸續出爐！前JKF女郎「Angela寶7」以16字超長姓名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」投入選戰，稍早自行宣布當選。根據中央選舉委員會計票資訊，截至晚間6時10分，王妃已拿下1039票，國民黨立委萬美玲之子佀廣洋則獲得234票，兩人票數相差805票，最終選舉結果仍以中選會公告為準。桃園市第1選舉區本屆共有19名候選人角逐12席，除了于北辰、凌濤、詹江村、黃瓊慧等現任議員力拚連任，12號王妃與14號佀廣洋皆以無黨籍身分參選，兩人從選前就因改名及校園霸凌爭議受到關注。王妃今年9月將姓名改為16字，更穿著古裝現身選委會登記參選，今日開票初期，她在桃園區武陵高中、五中活動中心的部分投開票所得票一度領先其他候選人。國民黨桃園市議員詹江村也曾在開票過程中發文指出，王妃在多個投開票所的得票表現亮眼。