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▲「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」（上）古裝看板緊鄰對手佀廣洋（下）看板上方，雙人選戰交鋒成桃園焦點。（圖／翻攝Threads）

政見主軸 具體主張內容 反霸凌與兵役 校園霸凌定罪重罰並延長役期；嚴查役男體檢、防堵考試作弊 動保與寵物 設夜間獸醫、推寵物長照、加重虐待動物刑責；補助款全捐浪浪 社福與觀光 育兒津貼加碼對齊中央（一胎20萬）；推航空城博弈與女優逛夜市觀光

桃園市第1選舉區無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」以16字超長姓名引爆話題，名字最後3字更直接鎖定同選區對手佀廣洋！她不僅主打零募款、每票30元選舉補助款全捐流浪動物，更喊出育兒津貼加碼至20萬等8大政見，兩人選戰恩怨與核心政見一次看。這場選戰攻防起於28歲同選區候選人佀廣洋（國民黨立委萬美玲之子），他原獲國民黨提名，但今年4月起網路陸續出現對其求學時期言行的指控；佀廣洋7月拍片致歉並放棄提名改以無黨籍續選，10月底又因社區子母車與摸彩案遭諭知12萬元交保。為抗議校園與權貴霸凌，網路名人「小商人」9月邀王妃改名參選，兩人從古裝看板上下同框、選舉公報章回小說體交鋒一路戰到公辦政見會；佀廣洋則在公報寫下「不讓抹黑決定選舉」反擊並強調司法將還原清白。身為寵物美容師的王妃主打零募款、無競選總部參選，並承諾每票30元選舉補助款全數捐給流浪動物團體，其8大政見聚焦三大主軸：同選區無黨籍桃園市議員候選人（立委萬美玲之子），王妃為抗議其過往爭議而改名參戰。她公開承諾若順利當選，每票30元選舉補助款將全數捐助流浪動物公益團體。佀廣洋曾就年少部分言行公開致歉，但否認多項網路指控並強調不讓抹黑決定選舉。