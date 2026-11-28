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2026九合一大選今（28日）登場，桃園市議員第1選舉區開票結果陸續出爐，前JKF女郎「Angela寶7」改名為16字的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」投入選戰，稍早已自行宣布當選；同區競爭對手、國民黨立委萬美玲之子佀廣洋則未能進入當選名單。資深媒體人黃揚明分析，這項結果不只代表佀廣洋首度參選失利，也可能直接衝擊萬美玲的政治行情，甚至斷言她下屆立委連任將相當困難。桃園市第1選舉區本屆共有19名候選人角逐12席，競爭相當激烈。開票初期，王妃在多個投開票所的票數便出乎預料地衝高，部分票所更一度領先現任議員及藍綠知名候選人，與佀廣洋的得票形成明顯差距。隨著開票逐漸進入尾聲，王妃稍早已透過社群平台自行宣布當選。由於正式當選名單仍應以中選會公告為準，但她以政治素人身分挑戰傳統地方勢力，仍被外界視為本屆桃園市議員選舉的最大黑馬之一。黃揚明在社群平台發文表示，除了台北市長選舉的「洋流」受到關注，桃園區議員選戰同樣值得觀察。他直言：「若『王妃……佀廣洋』當選、『佀廣洋』落選，那麼，萬美玲下屆立委連任也很困難，甚至可能黨內初選就落敗……」黃揚明的分析將這場市議員選舉的政治效應，進一步延伸至2028年立委選戰，他指出佀廣洋是萬美玲之子，原本獲得國民黨提名參選，卻因學生時期涉及霸凌等爭議持續延燒，最終放棄政黨提名，改採報備、以無黨籍身分投入選舉。儘管如此，萬美玲仍被外界認為是兒子參選背後最重要的地方資源。倘若佀廣洋在家族長期經營的桃園區失利，甚至敗給為反制其爭議而出現的「王妃」，難免被解讀為選民對萬家政治勢力投下不信任票。回顧整起事件，網紅「小商人」針對佀廣洋先前爆出的霸凌爭議，找來Angela寶7參選。她隨後正式改名為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，並以無黨籍身分登記桃園市第1選舉區議員，參選目標明確指向佀廣洋。兩人抽籤後分別成為12號及14號候選人，選票上因此同時出現兩個「佀廣洋」。原本被視為充滿網路哏的參選行動，開票後卻展現超乎預期的得票能力，也讓這場「王妃對決政二代」成為全台焦點。倘若最終結果確定由王妃當選、佀廣洋落選，影響恐怕不會只停留在一席桃園市議員。萬美玲如何面對黨內及地方支持者的檢討，以及能否守住下一屆立委提名與連任機會，都將成為選後政壇持續關注的焦點。