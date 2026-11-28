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2026年九合一選舉今（28日）舉行，日媒關注這場被視為賴清德政府期中考的選舉，而台北市長選戰更被視為關鍵指標。根據富士電視台報導，本次選舉的主要焦點包括物價與就業對策等議題。對在相當於國會的立法院中處於「朝小野大」少數執政局面的民進黨賴清德政府而言，能從在地方握有多數首長席次的最大在野黨國民黨手中奪下多少席位，備受考驗。在最受矚目的最大城市台北市長選戰方面，由研究中國認知戰的民進黨籍沈伯洋挑戰國民黨籍現任市長蔣萬安；選戰最後一天賴清德更親自到場站台輔選，雙方激戰至最後一刻。由於選舉結果將牽動2028年1月總統大選的各黨候選人布局，以及與持續施加統一壓力的中國之間的關係，結果備受各界關注。目前台北市長選戰開票進度，由蔣萬安小幅領先沈伯洋。