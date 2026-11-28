我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 黃偉哲平時出席各項活動，經常有民眾希望合影留念，因此萌生製作小卡的想法。（圖／南市府提供）

▲ 此次亮相的小透卡有別於一般紀念卡片，採用透明材質設計，搭配黃偉哲不同表情及肢體動作，其中雙手高舉比愛心的造型格外吸睛。（圖／南市府提供）

近期社群平台掀起「市長小卡」話題，台南市長黃偉哲27日於社群平台Threads分享短影音，公開多款以自身照片設計的透明小卡，並透露未來出席活動與民眾見面時，將有機會隨機送出這份小禮物。貼文一出，短短一天便吸引逾6萬人按讚，不少網友紛紛留言詢問如何取得，引發熱烈討論。黃偉哲表示，平時出席各項活動，經常有民眾希望合影留念，因此萌生製作小卡的想法。看到近年不少人喜歡收藏透明小卡，還會帶著小卡四處拍照，覺得這樣的方式相當有趣，便嘗試將自己不同表情及動作的照片製作成小透卡，希望民眾除了收藏留念，也能發揮創意，搭配不同的生活場景拍照，為日常生活增添一些趣味。此次亮相的小透卡有別於一般紀念卡片，採用透明材質設計，搭配黃偉哲不同表情及肢體動作，其中雙手高舉比愛心的造型格外吸睛。透過透明背景的設計，無論是品嚐台南美食、走訪古蹟景點，或是日常生活中的隨手一拍，都能呈現不同的趣味效果。南市府表示，隨著社群文化及拍照方式日益多元，小卡也不再只是單純的收藏品，而是成為記錄生活的一種方式。一張小透卡，搭配不同的背景與場景，就能創造獨一無二的照片，為生活留下別具趣味的回憶。