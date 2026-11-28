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2026九合一大選今（28）日登場，桃園市議員第1選舉區（桃園區）開票結果陸續出爐！有「村長」之稱的國民黨桃園市議員詹江村，稍早透過臉書自行宣布連任，更直接向民進黨側翼喊話，表示這段時間讓他們失望了，最終選舉結果仍以中選會公告為準。詹江村選前曾因武陵高中事件，一度表態不領取國民黨政黨推薦書，最後在國民黨主席鄭麗文親自出面協調下，仍代表國民黨出戰。桃園市第1選舉區本屆共有19名候選人角逐12席，除了詹江村，同區還有國民黨凌濤、民進黨黃瓊慧、無黨籍于北辰等現任議員力拚連任，以及選前因16字超長姓名引發話題的無黨籍候選人王妃，選戰備受關注。回顧詹江村此次參選過程，他今年8月曾公開表示，自己並未向國民黨領取政黨推薦書，直到9月鄭麗文親自拜訪、送上政黨推薦書，加上桃園市議長邱奕勝及地方黨部協調，才正式補件，以國民黨籍身分投入選戰。如今詹江村自行宣布連任，也為這場選戰寫下新進展。