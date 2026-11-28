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彰化縣縣議員選舉第7選區候選人、議長謝典霖因涉入餐敘賄選及挪用公款案遭羈押禁見，日前裁定延押兩個月，是否成功6連霸引發關注。今下午4點陸續開票，目前謝典霖票數暫居第一，而服務處也湧入不少支持者力挺。謝典霖因涉嫌「A公款請吃選舉飯」及詐取公款，遭羈押禁見，競選總部日前召開記者會盼檢方速偵速結，讓他在11月28日投票日前交保，最終仍事與願違，彰化地方法院裁定自 11 月 17 日起延長羈押 2 個月；今選舉日，謝典霖雖無法親自投票，不過仍有許多選民力挺他，開票後目前票數暫居「第7選區」第一，下午開始服務處也湧入不少支持者。謝典霖自2009年起擔任彰化縣議長，至今已連任5屆，當時僅30歲的他，成為台灣最年輕的縣市議會議長。謝典霖出身南彰化地方派系「溪州謝家」，他曾在影片中自稱是「靠爸族」，直言30歲能當上議長全憑祖父謝言信的政治遺產，但強調自身還是很認真在經營。昨晚選前之夜，謝家罕見未辦造勢，胞弟謝曜宇沉痛發聲：「今天是我哥，明天又會是誰？」表示案件在司法程序尚未有最終結果前，就已讓一個人的政治前途受到無法挽回的影響。謝曜宇也懇請檢察機關切勿目的性拖延程序，可以起訴就早日起訴，讓事實盡快呈現在法院審理中，也讓社會重新看見司法應有的公信力。