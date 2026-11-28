我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年台北市長選戰今（28）日進入緊張的開票階段，根據稍早轉播最新開票數據顯示，尋求連任的現任市長蔣萬安目前以約34萬票，穩定領先民進黨候選人沈伯洋的29萬票，雙方差距維持在5萬票左右。面對選情呈現落後態勢，擔任沈伯洋競選團隊重要輔選戰將、同時也與沈伯洋成立聯合競選總部的前立委高嘉瑜，稍早在競選總部受訪時坦言，雖然選戰過程中感受到支持者與年輕族群的熱情，讓團隊一度充滿信心，但坦言：「到現在開票的結果沒有像我們所期待的這樣，還有一些差距」。針對目前開票數字落後，高嘉瑜在受訪時感性表示，這次選舉過程中看見許多「小水滴」與年輕朋友展現高度熱情，讓團隊感受到一場非常溫暖、歡樂且正向的選舉氛圍。「包括從民調、從我們看到支持者這麼多的熱情，我們當然對選舉非常有信心，只是到現在開票的結果沒有像我們所期待的這樣，還有一些差距。」儘管暫處落後，高嘉瑜仍強調希望這股熱情與正向力量能在未來每一次選舉中延續下去，讓選戰回歸候選人政策、能力與品格的比較，而非對立、仇恨與撕裂。談及今晚後續規劃，她表示由於民進黨中央黨部也設有開票活動，稍晚她將趕往黨中央與候選人沈伯洋匯合，並一同上台向所有「小水滴」與支持者致謝：「這些經歷的過程我想都不會白費，這些點點滴滴都是一個累積，這樣的力量也會持續下去。」另一方面，在領先約5萬票的蔣萬安競選總部現場氣氛則顯得相當振奮，大批支持者湧入總部旁的轉播台，人潮甚至外溢至競總門口。台北市副市長林奕華稍早抵達競總現場與支持者熱情擁抱，競辦團隊成員也輪番上台分享心路歷程，更有團隊成員坦言「直到今早我仍然很擔心」。