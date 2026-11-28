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英國國防大臣魏斯·斯特里廷（Wes Streeting）表示，在「威脅環境」日益升溫的背景下，英國國防部已致函10萬名戰略預備軍人，核對他們的聯絡方式與專業技能。並做好戰爭準備。根據《泰晤士報》（The Times）與《每日電訊報》（The Telegraph）報導指出，曾服役於英國武裝部隊的後備役人員陸續收到信件，要求他們做好戰爭徵召的準備。BBC則報導，斯特里廷向《今日》（Today）節目表示，此舉意味著一旦國家需要這些人員，「無論是應對國內的重大災難，或是其他地區更嚴峻的威脅與衝突」，政府都能「掌握戰略後備力量的所在位置」以及他們具備的技能。他說：「我希望國家保持警覺，而非陷入恐慌。」斯特里廷告訴《今日》節目：「只要看歐洲目前的局勢，任誰都會對近年來不斷惡化、且令人遺憾地持續升溫的威脅環境感到憂心。上週五我們目睹了一起極為嚴重的事件，俄羅斯飛彈侵入波蘭領空；我們看到俄羅斯在全歐洲發動國家支持的恐怖主義行動；顯然，我們在英國境內的皇家空軍（RAF）基地周邊，也遭遇了與伊朗相關的事件。因此，在這樣的背景與威脅環境下，政府與國家必須做好準備，迎擊並化解這些風險。」他補充道：「因為我們準備得越充分，捲入衝突與戰爭的可能性就越低，這正是我的目標，也是本屆政府的目標。」斯特里廷在接受《BBC早餐》（BBC Breakfast）訪問時表示，「萬一這個國家不幸陷入戰爭」，事後展開調查時，若政府未能及時更新人員名冊，國防部勢必會遭到嚴厲批評。《每日電訊報》報導提到，信中也為退役人員提供了自願參加訓練與演習的機會。這並非因為戰爭迫在眉睫而按下恐慌按鈕，更多是出於妥善的「日常內務管理」。報導提到，烏克蘭戰爭改變了一切。這場戰事不僅將熱戰直接帶到了北約（Nato）的邊境，暴露了可用兵力過少的風險，更重要的是，它徹底改變了現代戰爭的型態。在成年後從未碰過武器的人，可能搖身一變成為技藝高超的無人機操作員；具備電子、無線電及通訊專長的人才，則能在電子戰中發揮關鍵作用。因此，政府這項或許早該執行的盤點行動，核心目的正是要釐清「誰能勝任什麼任務」以及「該去哪裡找到他們」。前陸軍軍官、現任商業情報機構「西比林」（Sibylline）執行長賈斯汀·克朗普（Justin Crump）向BBC表示：「烏克蘭向我們展現了在現代戰爭中動員民間技能與思維的重要性。這是第一步，從許多層面來看也是遲來的一步，相關力道預計在2027年初前還會持續加強。這在很大程度上是嚇阻戰略的一環，而非真的打算把人送上戰場。」他表示，與他接觸過的退伍軍人，普遍對此舉抱持正面態度。他說：「畢竟他們當初就曾簽約報效國家，只是希望確保自己精進後的技能與才華能受到重視。」