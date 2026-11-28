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桃園市第1選舉區無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」今（28）日晚間自行宣布當選桃園市議員（最終結果以中選會公告為準），並於晚間6時45分在臉書發表勝選感言，感性自比只是森林裡一隻替大家開會傳遞訊息的鴿子，更婉拒各界花圈花籃，重申選舉補助款全捐流浪動物。王妃晚間在臉書打卡武陵高中發文表示，自己只是一個小小的公民，感謝桃園鄉親厚愛；對於沒有投票給她的選民，她也會謙卑聆聽、虛心參考各界意見以爭取認同。她以「森林動物推選代表」比喻選舉，笑稱獅子忙捕獵、牛羚忙遷徙、大象忙覓食，自己只是一隻平日較有空的鴿子，替大家開會傳遞訊息，其他動物才是森林真正的主角。王妃強調，「對政治人物的無情，是桃園這座偉大城市的象徵」，呼籲支持者高興一個晚上就好，「明天太陽升起就是責任的開始」。她也公開婉拒各界花圈、花籃祝賀，盼將社會資源留給更需要的地方，並重申履行選前承諾，將每票30元選舉補助款全數捐給流浪動物。我只是一個小小的公民，感謝鄉親們的厚愛，沒有投票給我的選民，我會謙卑聆聽爭取認同，我個人的努力還有成長的空間，你們的意見我會虛心參考。對我而言，選舉就像森林裡動物們推選代表，平日獅子忙著捕獵、牛羚忙著遷徙、大象忙著覓食，動物們為了生活各憑本事、各顯神通，我就是一隻鴿子平日比較有空，替大家去開會傳遞訊息而已，其他動物們才是森林的主角。我知道對政治人物的無情，是桃園這座偉大城市的象徵，讓我們高興一個晚上就好，明天太陽升起就是責任的開始，我在此婉拒各界的花圈、花籃祝賀，社會上的資源可以用在更好的地方，我也會履行承諾將選舉補助款捐給流浪動物。我愛桃園，我愛大家。她將選舉比喻為森林動物推選代表，自比只是一隻平日較有空的鴿子，替大家去開會傳遞訊息。她公開婉拒各界花圈與花籃祝賀，並承諾將每票30元的選舉補助款全數捐給流浪動物。2026年以無黨籍身分參選桃園市第1選舉區（桃園區）市議員，晚間自行宣布當選（最終結果以中選會公告為準）。