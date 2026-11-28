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九合一選舉開票作業如火如荼進行中，桃園市第一選區（桃園區）市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」在計票過程中一路保持領先優勢。由於姓名長達16個字，唱票過程引發高度關注，她本人也於傍晚親自前往投開票所，向現場工作人員表達歉意與感謝。面對選務人員在唱票時必須逐字唸出這串超長姓名，「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」現身開票所時，特別對工作人員的辛勞表示體恤。當現場人員告知她的名字是全場被唱名次數最多的一位時，她驚訝地反問：「真的嗎？」隨即再次為自己特殊且冗長的名字可能拖慢開票節奏致歉，並連聲向在場人員道謝，直呼大家真的辛苦了。儘管對於造成選務作業負擔感到不好意思，但「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」也進一步闡述了改名的初衷。她懇請選務人員在唱票時不要覺得麻煩，因為現場每高喊一次她的名字，都象徵著對過去曾遭受校園或社會霸凌的受害者們，帶來一份深層的心靈撫慰與救贖。我只是一個小小的公民，感謝鄉親們的厚愛，沒有投票給我的選民，我會謙卑聆聽爭取認同，我個人的努力還有成長的空間，你們的意見我會虛心參考。對我而言，選舉就像森林裡動物們推選代表，平日獅子忙著捕獵、牛羚忙著遷徙、大象忙著覓食，動物們為了生活各憑本事、各顯神通，我就是一隻鴿子平日比較有空，替大家去開會傳遞訊息而已，其他動物們才是森林的主角。我知道對政治人物的無情，是桃園這座偉大城市的象徵，讓我們高興一個晚上就好，明天太陽升起就是責任的開始，我在此婉拒各界的花圈、花籃祝賀，社會上的資源可以用在更好的地方，我也會履行承諾將選舉補助款捐給流浪動物。我愛桃園，我愛大家。