九合一選舉開票如火如荼進行中，台北市長選戰全台關注，沈伯洋目前票數暫時落後蔣萬安，讓許多小水滴心涼了一半，網紅陳沂稍早發文建議沈伯洋的下一步，喊話他「進軍總統府」，短短半小時吸引破萬人按讚。
沈伯洋落後蔣萬安 陳沂：進軍總統府
眼看沈伯洋票數一路落後蔣萬安，陳沂在臉書發文：「像沈伯洋這麼優秀的人，當『台北市長』實在太委屈他了。支持沈伯洋2028帶著他的水滴寶劍逼宮賴皇，進軍總統府。」還高喊「扶洋滅清」、「我們的總統 沈伯洋」、「台灣的總統 沈伯洋」、「賴清德的總統 沈伯洋」。
貼文一出，網友紛紛表示：「支持他選2028總統」、「賴下沈上」、「稀有人才，沈伯洋選總統啦」、「支持選總統，挑戰賴清德」、「我支持沈未來總統！2028絕對支持他」、「支持！選總統才配得上他的格局」、「他必須選總統，又穩了！」
競總氣氛低迷 沈伯洋取消國際記者會
截至晚間6時40分，國民黨台北市長候選人蔣萬安獲38萬3267票，沈伯洋獲33萬2842票，雙方差距逾5萬票，沈伯洋競選總部氣氛低迷，原訂舉行的國際記者會暫定取消，之後有可能與總統兼民進黨主席賴清德一同在黨中央召開記者會。
資料來源：陳沂臉書
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眼看沈伯洋票數一路落後蔣萬安，陳沂在臉書發文：「像沈伯洋這麼優秀的人，當『台北市長』實在太委屈他了。支持沈伯洋2028帶著他的水滴寶劍逼宮賴皇，進軍總統府。」還高喊「扶洋滅清」、「我們的總統 沈伯洋」、「台灣的總統 沈伯洋」、「賴清德的總統 沈伯洋」。
貼文一出，網友紛紛表示：「支持他選2028總統」、「賴下沈上」、「稀有人才，沈伯洋選總統啦」、「支持選總統，挑戰賴清德」、「我支持沈未來總統！2028絕對支持他」、「支持！選總統才配得上他的格局」、「他必須選總統，又穩了！」
競總氣氛低迷 沈伯洋取消國際記者會
截至晚間6時40分，國民黨台北市長候選人蔣萬安獲38萬3267票，沈伯洋獲33萬2842票，雙方差距逾5萬票，沈伯洋競選總部氣氛低迷，原訂舉行的國際記者會暫定取消，之後有可能與總統兼民進黨主席賴清德一同在黨中央召開記者會。
資料來源：陳沂臉書