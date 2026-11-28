2026年11月28日九合一地方公職人員選舉今（28）日開票，台北市議員第六選區（大安、文山）「18搶13」激戰，不過社會民主黨籍苗博雅一路穩居第一，突破5萬票後自行宣布連任。 我是廣告 請繼續往下閱讀 候選人苗博雅自行宣布當選，目前為社會民主黨第14屆臺北市議員。本屆台北市第六選區開票已結束，苗博雅以5萬1397高票當選。 台北市議員第6選舉區候選18人，應選13席，當選人依序為苗博雅、李柏毅、簡舒培、曾獻瑩、鍾沛君、劉品妡、張志豪、徐弘庭、王欣儀、耿葳、王閔生、楊植斗、陳聖文。 更多「各縣市議員選情」相關新聞。 相關新聞 台北市議員當選名單出爐！北投士林激戰區 最新開票結果（更新）苗栗縣議員當選名單點此！即時票數、最新開票結果一次看（更新）嘉義市議員當選名單！顏翎熹領先柯莉絲汀 開票結果速看（更新）2026雲林縣議員當選名單！72人爭45席 最新票數來了（更新） 鍾怡婷編輯記者新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...作品集 六都議員選舉當選名單苗博雅