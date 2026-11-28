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2026年11月28日九合一地方公職人員選舉今（28）日開票，台北市議員第六選區（大安、文山）「18搶13」激戰，不過社會民主黨籍苗博雅一路穩居第一，突破5萬票後自行宣布連任。候選人苗博雅自行宣布當選，目前為社會民主黨第14屆臺北市議員。本屆台北市第六選區開票已結束，苗博雅以5萬1397高票當選。台北市議員第6選舉區候選18人，應選13席，當選人依序為苗博雅、李柏毅、簡舒培、曾獻瑩、鍾沛君、劉品妡、張志豪、徐弘庭、王欣儀、耿葳、王閔生、楊植斗、陳聖文。