我是廣告 請繼續往下閱讀

不僅愛美食 背景與資歷還超狂

民 更多「各縣市議員選情」相關新聞。

張以理參選今年高雄市議員，因為在抽籤號次時忘詞，直接喊出「8包煎餃拚到底」，而讓他一夜爆紅，更讓高雄一家煎餃攤位成為人氣排隊名攤。今（28）日選舉結果出爐，他自行宣布當選今年高雄市議員。今年參選高雄市第四選區（左營區、楠梓區）市議員的民進黨候選人張以理，因為在號次抽籤時因為太過於緊張忘詞，因而口誤喊出「8包煎餃拚到底」，過程實在太過迷因而讓他一夜爆紅。連帶他先前曾發文分享左楠在地早餐煎餃店，也引發大批民眾排隊朝聖、甚至買不到。他也因此直接在選舉期間，不定時地於社群推薦選區裡的在地美食，也因此，他於臉書自行宣布當選後，支持者除了紛紛留言喊恭喜之外，最多人是希望他要繼續分享美食。事實上，張以理曾擔任高雄市政府青年局局長，任期自 2020 年 8 月 24 日至 2025 年 2 月 17 日。擁有工業設計背景（大同大學工業設計研究所碩士），曾獲德國紅點設計概念獎，也曾任立法院助理。2020 年 8 月接任高雄市政府青年局局長時，為市府最年輕的一級機關首長之一。