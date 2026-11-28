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2026九合一大選投票於今（28）日下午4時正式結束，國民黨高雄市長候選人柯志恩，目前票數落後民進黨候選人賴瑞隆10萬票，她在競選總部發表談話，坦言雖然這次獲得的支持不足以讓她進入高雄市政府，但強調自己不會選完就回到熟悉的台北，更喊出「老死在高雄」，承諾將用下半輩子為高雄付出，永遠留在這片土地。她也當場恭喜民進黨候選人賴瑞隆入主高雄市府，並表示不會放棄繼續為高雄努力。柯志恩表示，高雄這片土地不應該只是選舉的戰場，而是擁有非常棒的山水與值得珍惜的城市。她強調，不會因為選舉結束就離開高雄、回到自己熟悉的台北，未來下半輩子都會留在高雄，繼續為這座城市付出。她也向支持者表達感謝，雖然這次未能獲得足以進入市政府的支持，但不代表自己會放棄高雄。柯志恩強調，未來仍會持續為高雄努力，並將對這片土地的承諾延續下去。談到選舉結果，柯志恩公開恭喜賴瑞隆入主高雄市政府，也感謝現任市長陳其邁，認為高雄近年來的建設成果有目共睹。她表示，對於做得好的地方，應該給予肯定，不會因為政黨不同就否定市政成果。至於未來如何繼續參與高雄公共事務，柯志恩表示，期許能站在一旁，透過高雄市議會議員監督市政，讓市政持續進步。她也重申，不會放棄為高雄努力，將繼續留在高雄陪伴這座城市。柯志恩2022年首度參選高雄市長，敗選後選擇留在高雄深耕，2026年再度投入市長選戰。相隔4年再次面對選舉結果，她這次再度強調留在高雄的決心，並將「用下半輩子為高雄付出」的承諾延續下去。