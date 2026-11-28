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陳世軒開票現場發表談話！感謝選民支持

▲新北市第3選舉區最高票的民眾黨議員陳世軒，稍早自行宣布當選。（圖／中選會）

「我處理」成招牌口號！陳世軒社群海巡新莊民眾陳情

▲陳世軒得票數突破5萬6千票，暫居全台最高票議員之位。（圖／陳世軒 jimmy）

九合一大選持續開票，各地候選人陸續傳出當選消息。新北市第3選舉區（新莊區）方面，民眾黨議員陳世軒得票數突破5萬6千票，得票率超過26.95％，目前票數持續增加，與其他候選人拉開差距，也有機會成為本次選舉全國得票數最高的議員。已經被民眾當作「新莊土地公」的陳世軒表示，自己的選票中有不少來自非民眾黨支持者，認為這代表選民看見他認真做事的態度，並強調台灣應擺脫政黨支配的舊思維，「新莊成功成為台灣的示範區！」他也喊話「新莊的事，繼續我處理！」陳世軒稍早在開票現場發表談話，表示選舉期間面對不少打擊、造謠與抹黑，但自己選擇不予理會，並將選舉結果視為對外界質疑的回應。他說：「今天我們一起做到了！」陳世軒也提到，這次有許多非民眾黨支持者將票投給他，他認為這是選民看見自己認真做事的成果。他並表示，台灣應該擺脫政黨支配的舊思維，讓地方治理回歸實際做事，「我們成功成為台灣的示範區！」事實上，陳世軒過去在新莊地區便以「我處理」口號打響知名度，平時也經常透過社群平台Threads回應地方民眾的問題。只要有新莊居民反映地方事務，他便會向市府相關單位反映，追蹤後續處理情形。這種透過社群平台與民眾互動、協助反映地方問題的方式，也讓他逐漸累積地方知名度。此次開票結果中，陳世軒得票數持續攀升，成為選區第一高票順利連任，至於是否成為全國得票數最高的議員，仍有待最終開票結果確認。