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下屆台中市長選舉，民進黨徵召的立委何欣純，自今（28）日下午4時開票以來，一路以3%到5%的幅度穩定微幅領先國民黨對手江啟臣；雖然最終總得票數尚未完全出爐，但根據中選會即時開票資料，晚間7時30分何欣純已以71.8萬票領先江啟臣的68.7萬票，穩定拉開3萬多票差距，由於沈伯洋與總統賴清德正在台北向支持者講話，何欣純定於8點45分現身。自下午4點開局取得領先優勢後，大批支持者便不斷湧入何欣純競選總部，直到晚間7時許現場已擠進近千名群眾，人潮甚至一路外溢到馬路人行道上。「小欣肝」們難掩激動情緒，在現場不斷嘶吼吶喊，甚至興奮地玩起波浪舞慶祝；工作人員也忙著在現場發放瓶裝水，貼心叮嚀大家補充水分、注意安全。7點半左右，沈伯洋現身宣布敗選，眾人專心看著大螢幕直播，場面才安靜下來，有的人默默擦著眼淚、有的人心疼喊「你沒有輸」。根據中選會統計，本次台中市地方公職人員選舉確定選舉人人數，市長選舉為237萬6,502人。回顧4年前（2022年）台中市長選舉，盧秀燕拿下79.9萬票、蔡其昌獲得52.4萬票；今年在好天氣與返鄉投票潮帶動下，整體投票率可望明顯高於4年前，若以投票率7成估算，本次台中市長選舉總投票數約可達到166萬票。