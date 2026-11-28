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彰化縣縣議員選舉第7選區候選人、議長謝典霖因涉入餐敘賄選及挪用公款案遭羈押禁見，日前裁定延押兩個月，稍早，謝典霖競選總部已自行宣布當選，雖本人自9/17後再也沒有跑選舉活動，不過在未能親自參與後續競選活動，謝典霖仍達成彰化縣議員6連霸。謝典霖因涉嫌「A公款請吃選舉飯」及詐取公款，遭羈押禁見，競選總部日前召開記者會盼檢方速偵速結，讓他在11月28日投票日前交保，不過彰化地方法院裁定自 11 月 17 日起延長羈押 2 個月。稍早，謝典霖自行宣布當選，根據中選會最新統計得票數據，他以7490票暫列彰化縣第7選舉區第2位。雖成功當選議員，不過謝典霖遭羈押禁見2個月，按照規定，正副議長必須在12月25號宣誓就職當天改選，如果他抗告不成，繼續在押無法出席，將無法競選連任議長寶座，議長6連霸之路破碎，彰化政壇版圖恐怕也將迎來大洗牌。謝典霖自2009年起擔任彰化縣議長，至今已連任5屆，當時僅30歲的他，成為台灣最年輕的縣市議會議長。謝典霖出身南彰化地方派系「溪州謝家」，他曾在影片中自稱是「靠爸族」，直言30歲能當上議長全憑祖父謝言信的政治遺產，但強調自身還是很認真在經營。