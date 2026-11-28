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選舉結果不如預期！小心「選舉症候群」上身

▲台北市長候選人沈伯洋宣布敗選，現場支持者難掩失落情緒，醫師建議，若選舉結果不如預期，可暫時遠離社群平台，給自己一些時間平復心情。（圖／NOWNEWS攝影中心）

選後別再狂刷Threads、Facebook 醫籲先放下手機

支持的候選人落選好難過！醫教6招找回生活重心

2026九合一選舉今（28）日登場，各地開票結果陸續揭曉，備受矚目的台北市長選戰，民進黨候選人沈伯洋宣布敗選。面對選舉結果不如預期，支持者難免感到失落，甚至忍不住狂刷Threads、Facebook等社群平台，越看留言心情越差。醫師提醒，過度投入選情可能引發「選舉症候群」，除了情緒低落、焦慮，還可能出現失眠、胸悶等身心症狀。《NOWNEWS今日新聞》整理6招選後情緒調適方法，幫助民眾找回生活重心。中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師陳柏安曾指出，選舉症候群是一系列與選舉壓力有關的身心症狀，民眾對政治議題的重視程度、對新聞媒體的依賴程度，以及所支持候選人的勝敗，都可能影響心理壓力。常見症狀包括焦慮、胸悶、失眠、肌肉緊繃、腸胃不適、頭暈及頭痛等，也可能出現情緒低落、食慾下降、對原本喜歡的事物失去興趣、不想與人互動等情況，甚至影響工作及日常生活。不少民眾即使看完開票結果，仍忍不住打開Threads、Facebook查看網友反應，或在LINE群組中持續討論選情，但反覆接觸相關資訊，可能讓情緒更難平復。聯合醫院精神科醫師鄭勝允建議，若因選舉結果而產生負面情緒，第一步就是讓自己暫時遠離選舉資訊，關掉手機、電視，將重心放回日常生活，再透過出外走走、運動等方式，逐漸平復心情。台北市政府衛生局公開衛教資訊也指出，民眾應減少使用新聞媒體及社群平台，尤其避免在睡前觀看選舉相關資訊，以減少情緒刺激。若發現自己越滑手機越生氣，不妨暫時關閉社群平台通知，或將頻繁討論政治的LINE群組設為靜音。1.減少接收選舉資訊：暫時少看選舉新聞、政論節目及社群平台留言，避免情緒反覆受到刺激。2.維持規律作息及運動：正常吃飯、睡覺，安排散步、慢跑等戶外活動，避免熬夜追蹤政治消息。3.多與親友互動：找信任的家人、朋友聊聊，適度表達自己的失落與不滿，不必將情緒全部悶在心裡。4.覺察自己的情緒：了解自己為何感到難過或憤怒，將注意力轉回工作、家庭、興趣等日常生活。5.適度放鬆身心：透過正念呼吸等方式舒緩壓力，衛福部也建議，可藉由喝熱茶、泡熱水澡、聽音樂等方式讓心情沉澱。6.避免藉酒消愁：不要透過飲酒或其他成癮物質宣洩壓力，以免衍生其他身心健康問題。無論選舉結果是否符合預期，都別讓一次選舉主宰自己的生活，若選後持續出現情緒低落、焦慮、失眠等症狀，且超過兩週仍未改善，或已明顯影響工作及日常生活，建議尋求身心科醫師或心理師協助。民眾也可撥打衛福部1925安心專線，全年無休提供24小時免費心理諮詢服務。