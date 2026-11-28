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2026九合一大選今（28）日登場，桃園市議員第1選舉區（桃園區）開票結果備受關注！國民黨立委萬美玲之子佀廣洋以無黨籍身分參選，對上以16字超長姓名投入選戰的前JKF女郎「Angela寶7」王妃。根據中選會晚間7時13分計票資訊，王妃拿下13,223票，佀廣洋則獲得2,619票，兩人票數相差10,604票。王妃稍早已自行宣布當選，最終選舉結果仍以中選會公告為準。桃園市第1選舉區本屆共有19名候選人角逐12席，其中包含3席婦女保障名額。12號「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」與14號佀廣洋皆以無黨籍身分參選，兩人從選前就因改名及校園霸凌爭議受到關注。王妃今年9月特地將姓名改為16字，更穿著古裝現身選委會登記參選，引發網路熱議。王妃今日開票初期便在多個投開票所取得領先，截至晚間7時30分，得票數已攀升至16,473票，同選區民進黨現任議員黃瓊慧也突破萬票，拿下11,845票，無黨籍現任議員于北辰則獲得6,170票。此外，除了王妃自行宣布當選，有「村長」之稱的國民黨現任議員詹江村也已自行宣布連任，完整當選名單及最終得票數仍以中選會公告為準。