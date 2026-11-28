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2026九合一大選今（28）日投開票，桃園市議員第1選舉區無黨籍候選人、前JKF女郎「Angela寶7」，以16字姓名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」投入選戰，開票後票數一路領先，稍早自行宣布當選。邀請她參選的網紅「小商人」也難掩興奮，發文高喊：「我們桃園人贏了，桃園人太有智慧了！」實際結果仍以中選會公告為準。小商人表示，「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」不僅票數超越同區候選人佀廣洋，更以亮眼成績取得領先。他盛讚桃園第1選區選民「太神」，認為這次選舉證明，只要民眾願意出門投票，手中的一票就有機會下架不適任的候選人，也能把認真的人推進議會。他激動寫道：「平凡的我們也都能選贏權貴！」並表示，選民已用選票證明，一般人同樣有能力推倒權貴高牆。不過，他也提醒當選只是責任的開始，未來一定要成為服務所有市民的「全民議員」，不能辜負選民支持。「王妃」原為網紅及寵物美容師Angela寶7，曾獲選JKF百大女郎第7名，也擁有寵物店及貿易公司經營經歷。她今年接受小商人邀請，將姓名改為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，並以無黨籍身分登記參選桃園市議員，從姓名、古裝造型到選舉策略都引起高度討論。眼見寶7自行宣布當選，小商人最後再次感謝選民支持，興奮直呼：「太爽啦！」並預告接下來將好好謝票，「我一定發好發滿，各位敬請期待！」這場從網路話題延燒至地方選戰的「王妃之戰」，如今成功把聲量轉化為實際選票，也讓這個16字姓名有望正式出現在桃園市議會。