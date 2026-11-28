（更新時間21:03，許竹見確認落選）

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從球星變政治素人 許竹見苦戰獲875票墊底

坦言「從拒絕別人到被人拒絕」 早有心理準備不怕挫敗

2026年九合一地方公職人員選舉今（28）日落幕，曾與林恩宇、林英傑共組中職「誠泰三本柱」的前職棒投手「竹子」許竹見，今年以無黨籍身分跨界投入新竹市第4選舉區（北區）市議員選戰。然而政治素人出征面臨嚴峻考驗，至截稿為止許竹見僅拿下1157票、得票率1.93%，在該選區「13選9」的激戰中敬陪末座，且只剩1個開票所，幾乎可以確認落選。現年45歲的許竹見過去曾是誠泰Cobras主力本土先發投手，中職生涯5年共出賽66場，拿下17勝20敗、防禦率3.86，退役後首度跨足政壇參選新竹市北區議員。新竹市第4選區（北區）本屆共計13人角逐9席議員，選情相當激烈。無黨籍且缺乏政黨資源奧援的許竹見至截稿時間為止只獲得1157票、得票率不到2成，在13位參選人中排名墊底回顧競選期間，許竹見曾找來郭泰源、吳復連、李安熙、王傳家、黃欽智及林致光等昔日誠泰時期老戰友公開站台造勢，但由於起步較晚、地方經營時間短，加上許竹見離開職棒舞台已有18年之久，在基層選民與年輕族群中的知名度相對有限，最終未能將昔日球場人氣成功轉化為實質選票。事實上，許竹見選前接受《NOWnews》專訪時，便已對選戰的艱辛早有心理準備。他當時坦言，從職棒明星變成政治素人，最大的差異就是「從拒絕別人到被人拒絕」，過去是球迷主動找球員簽名，如今則要親自站在街頭遞水、發放文宣並承受選民冷漠。對於投入這場硬仗，許竹見也曾以「前人種樹、後人乘涼」形容自己的參政初衷，強調運動員出身的自己最不怕失敗與挫折，「哪怕沒選上，我的聲音都會讓人家聽到」，希望透過參選拋磚引玉，喚起大眾對新竹市體育政策與基層運動人才外流問題的重視。