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2026九合一大選今（28）日投開票，桃園市議員第1選舉區爆出震撼結果。已連任三屆的民進黨籍現任議員李光達，眼見票數未達安全範圍，晚間在開票尚未完全結束前自行宣布敗選，並以「不太好的生日禮物」形容選舉結果，感嘆這條原本不在人生規劃中的坎坷政治路，「可能要謝幕了」。李光達在臉書表示，儘管選票尚未完全開完，自己心中已有準備。他坦言投入政治原本不在自己的人生規劃內，如今可能走到謝幕時刻；至於未能順利連任的原因，他不願多作分析，僅表示各項因素綜合起來相當複雜。根據中選會開票資訊，桃園市議員第1選舉區共有19名候選人角逐12席，李光達的票數暫時落在當選範圍之外。由於該區候選人眾多，加上新人及話題人物投入，現任議員之間的席次保衛戰格外激烈，最終結果仍以中選會公告為準。李光達也在文中一一致謝，感謝選民三屆以來的支持，以及競選期間冒著風險陪他打拚的團隊、平時協助選民服務的夥伴與所有志工。他感性表示：「你們是最棒的！」同時也感謝一路相挺的友人，並為未能延續勝選向支持者說聲「抱歉了」。李光達曾任桃園市議會第一、二、三屆市議員，也擔任過民進黨議會黨團幹事長，本屆尋求四連霸卻遭遇苦戰。面對可能結束的12年議員生涯，他最後向一路陪伴自己的選民深情喊話：「我，李光達永遠愛你們喔！」