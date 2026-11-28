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▲中選會20時03分即時開票統計，新北第4選區蕭告（17號）獲16,351票排第10，僅差222票緊咬第9名蔡政呈。（圖／翻攝中選會網站）

▲蕭告在新北市第4選區選舉公報秀出建中、台大法律系學歷，並喊出「票投蕭告為您吠叫」與反毒反詐政見。（圖／翻攝中選會選舉公報）

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新北市第4選舉區（三重區、蘆洲區／應選9席）開票進入最後白熱化，截至晚間20時03分已開出310個投開票所（完成率逾84%），無黨籍候選人「蕭告」拿下16,351票，僅差222票緊咬第9名、國民黨前議員蔡明堂之子蔡政呈（16,573票），有望黑馬突圍！這名31歲律師不僅是建中、台大法律學霸，更是IG坐擁逾16萬粉絲的網紅「毒蕭律師」，背景一次看。現年31歲的蕭告（1995年10月27日生）出身新北三重，一路就讀五華國小、士林國中、建國中學並畢業於台灣大學法律學系司法組，2020年取得律師證書。他以「毒蕭律師」為名在IG與抖音經營法律知識短影音，專精毒品、詐欺與刑事辯護，光IG便累積逾16萬粉絲追蹤；2024年5月他更直接將本名改為「蕭告」，並以此成立「蕭告律師事務所」擔任所長。蕭告今年7月參選台北律師公會第31屆理事獲240票（備取首位），因票數遠超僅獲3票的時任民眾黨主席黃國昌引發話題，隔日隨即宣布投入三重、蘆洲議員選戰。他在選舉公報喊出「票投蕭告、為您吠叫」，主打反毒、反詐、協助受害人求償與改善人行道騎樓路平，首次參選便以無黨籍在17搶9激戰中緊咬吊車尾席次。「蕭告」為他的戶籍本名，他於2024年5月正式更名為蕭告，並以本名開設蕭告律師事務所。他畢業於建國中學、國立台灣大學法律學系司法組，為執業律師兼蕭告律師事務所所長。2026年以無黨籍身分參選新北市第4選舉區（三重區、蘆洲區）市議員，目前在17搶9選戰中緊咬安全名單邊緣。