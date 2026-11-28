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▲賴清德登台致詞，替沈伯洋加油打氣。（圖／攝影中心）

2026年台北市長選戰，台北市長沈伯洋今（28）晚承認敗選，「結果已經出來，我輸了！」他也打電話給蔣市長，恭喜對方連任；賴清德則給予大大擁抱加油打氣，並宣布沈伯洋會續深耕、不會離開，為了這個國家，也請洋流不要散去，「大家團結在一起，下次一定有機會」。沈伯洋晚間7時35分在妻子曾心慧陪同下抵達北平東路，沈伯洋宣布敗選感言後，賴清德隨後也登台擁抱沈伯洋，。賴清德表示，「我們努力不夠，讓大家失望，向大家表達歉意！」當初他把這重責大任給沈伯洋時，就預期到會充滿各種困難和挑戰，但是沈伯洋表現非常傑出，不僅英姿煥發、神采發揚，選戰打得更是何等漂亮。賴清德提到，理性上應接受結果，但情感看到結果時，還是要為辛苦的沈伯洋、一路相挺的小水滴感到不捨，「我想要給伯洋一個溫暖擁抱！」他說，感謝沈利用專業、學識和膽識勇敢面對困難，走過奇妙、光榮的旅程。賴清德說，結果並非預期，看到小水滴流淚，也希望一個個擁抱、擦乾眼淚，輕聲說不要難過，把難過化為力量，沈會深耕、不會離開，也請洋流不要散去、永遠團結。賴清德表示，不以一時成敗論英雄，沈伯洋在這段過程中，已經贏得大家的尊敬與肯定，一路堅持正面選舉，面對抹黑、造謠不予回應，且實踐市民主義，這股匯聚而成的洋流，已經改變台灣的選舉文化，雖然這次挑戰未能成功，但「田螺含水過冬」，未來仍會持續努力。