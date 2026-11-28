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▲台中市長候選人江啟臣自行宣布敗選。（圖／記者顏幸如攝，2026.11.28）

下屆台中市長選舉大局已定，稍早國民黨市長候選人江啟臣在台中市長盧秀燕陪同下，現身競選總部正式自行宣布敗選，並向對手何欣純表達祝賀。他為自己競選失利向支持者連說對不起、3度深深一鞠躬，也承諾未來會繼續在不同的崗位上，為大台中鄉親打拚、發聲；台下支持者難掩激動落淚不捨，紛紛高喊「4年後再來一次！」截至晚間9時，台中市1,980個投開票所已開出1,968個，何欣純以769,850票領先江啟臣的735,135票，雙方差距約3.4萬票。確認勝負已定後，江啟臣3度向現場民眾深深一鞠躬，表示這次選舉結果不如預期，「是自己本身努力不夠」，他要向所有好朋友與支持者說一聲對不起，表達最深的歉意，同時也要祝福何欣純委員。江啟臣強調，選舉是一時的，這座偉大、令大家驕傲的城市未來要繼續向前進，他會繼續在不同的崗位上，為大台中鄉親打拚、為大家發聲。致詞最後，他感性地向所有在場者喊話「再一次謝謝我的競選團隊夥伴、志工、家人、朋友，還有所有的支持者。感謝你們！我愛台中，我愛你們，謝謝！」擔任江啟臣競選總部主委的盧秀燕隨後也發言表示，對於江啟臣這次沒有競選成功，「我們覺得非常的抱歉」，她也要對過去一年來所有幫忙江啟臣、辛苦付出的輔選團隊，以及今天每一位投給江啟臣的市民家人，致上最大的敬意與謝意。同時，盧秀燕也對何欣純能夠當選下屆台中市長予以祝福。她強調，不管大家未來在什麼樣的崗位、扮演什麼樣的角色，「台中是我們的家，市民都是我們的家人，我們還會全力以赴，做好各項的服務跟努力的工作。」