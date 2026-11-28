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民進黨桃園市長候選人黃世杰於晚間7時現身競選總部並發表敗選感言，強調是自己的努力不夠，會好好反省檢討，這段時間大家為了共同理想暫時放下了生活中的很多重要的事情，現在要拜託大家把這段時間累積的愛跟溫暖，帶回自己的生活裡，不要因為今天的結果與一次的挫折，就失去了對桃園更好的未來期許，希望大家「帶著溫暖、帶著善意好好生活」。黃世杰表示，是自己努力不夠，還沒有做到更好的地方，會好好反省檢討，今晚最想做的事情，就是好好跟大家說聲謝謝，這段時間從基層做起，走遍了桃園各個角落，見到了很多人，聽到了很多的故事，也看到了大家在生活中 遇到了種種的困難跟障礙。黃世杰感謝支持者給予的鼓勵、支援與溫暖，想拜託大家不要傷心，也不要責怪自己，大家已經做得很好了，一起打了一場美好的仗，大家心中有不捨，不只是因為一場選舉的結果，而是因為曾經那麼認真，在思考、在想像一個更好的城市，這個道理聽起來簡單，卻需要用一輩子來實踐。黃世杰說，想拜託大家，不要因為今天的結果，產生任何負面的怨恨或不好的想法，民主最珍貴的地方，是即使有不同的想法、不同的選擇，一樣可以生活在一起，關心彼此為共同的家鄉來努力。這段時間要謝謝太太、家人、競選團隊、志工與所有的市民朋友。黃世杰表示，這段時間大家都為了共同的理想，暫時放下了生活中很多重要的事情，現在要拜託大家，把這段時間累積的愛跟溫暖，帶回到自己的生活裡面，明天開始繼續認真工作，好好生活，為這座城市明天繼續努力打拚，「讓我們繼續對這城市好好努力，我不會放棄，希望大家也不會放棄！」