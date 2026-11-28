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2009年中職爆出假球案，主謀「雨刷」蔡政宜服刑3年8個月後出獄，2022年低調從政參選嘉義縣第4選區議員（朴子、東石、六腳），今（28）日九合一大選開票後，他以穩定票數持續開票中，稍早開心在競選總部宣布當選，讓許多棒球迷相當不能接受。上一次九合一大選中，蔡政宜以相當高的得票率獲得了議員位置，本次雖然並非該選區最高票，不過依舊順利連任，消息曝光後讓許多棒球迷紛紛在PTT上炸鍋，「罪犯居然可以當議員」、「朋友住在嘉義超無言。」2009年，中華職棒發生了史上最大假球案，當時許多球星曹錦輝、陳致遠等人都遭到檢方調查，甚至有人被判刑、剝奪球員資格，更是影響了所有台灣球迷對棒球的信心，而當時的案件主謀就是蔡政宜。案件發生後，蔡政宜被判了3年8個月有期徒刑，並在2016年出獄，離開鐵籠之後，他積極參與地方活動，並在2022年宣布參選縣議員，當時他表示：「過去犯的錯已經被制裁，接下來會成功做人，希望大家可以再給一次機會。」