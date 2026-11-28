我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣藍轉綠 鄭朝方宣布當選

2026九合一地方選舉今（28）日登場，新竹縣長選戰結果逐漸明朗，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩晚間自行宣布敗選。開票截至8時30分，徐欣瑩拿下約6.2萬票，民進黨候選人鄭朝方則獲得約9.7萬票，雙方票數相差約3.5萬票。徐欣瑩晚間宣布敗選時表示，她坦然接受今晚開票的結果，也恭喜民進黨候選人鄭朝方當選，祝福新竹縣在未來4年穩健向前。她也向支持者及團隊夥伴致歉，直言這場選舉沒能達成大家的期待，「責任在我一個人。所有的努力屬於大家，所有的不足由徐欣瑩承擔」，並向支持者深深一鞠躬。徐欣瑩感謝鄉親將選票投給她，也感謝國民黨主席鄭麗文多次下來輔選，以及新竹縣長楊文科全力支持，在選戰最後一週代表她跑遍新竹縣13鄉鎮的大街小巷。她也一一感謝團隊夥伴、在風雨中站路口、掃街、發文宣的志工，以及始終陪伴在身邊的家人，「你們給我的每一分溫暖，我都收在心裡。」談及未來，徐欣瑩表示，會繼續在自己的崗位上為鄉親爭取建設、監督施政，把大家託付給她的事情一件一件做好，只要是對新竹縣有益的事情，一定全力支持、全力以赴。「新竹縣是我的家，也是我一輩子要守護的地方。」徐欣瑩強調，自己會繼續往前走、永不放棄，也請大家永遠懷抱對新竹縣的希望，最後更喊出「謝謝大家，我愛新竹縣，謝謝。」本屆新竹縣長選舉共有3人參選，分別為現任竹北市長鄭朝方、國民黨立委徐欣瑩及無黨籍候選人朱定瑀。鄭朝方自下午4時開票後持續保持領先，晚間也自行宣布當選，國民黨在新竹縣長達25年的執政將告終。最終得票數及正式選舉結果，仍以中央選舉委員會公告為準。