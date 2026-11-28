我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一大選今（28）日開票，民進黨台北市長候選人沈伯洋晚間自行宣布敗選。選前曾公開力挺沈伯洋、現身造勢活動的女星林雨宣，得知選舉結果後在社群發文，坦言現在只替沈伯洋的女兒「小麻糬」感到開心，因為她終於能獲得爸爸更多陪伴，隨後又語帶諷刺地寫道：「啊台北人該吃什麼吃什麼啦^_^」，短短兩句流露對結果的失望。沈伯洋晚間現身競選總部開票之夜，面對支持者親口表示：「我輸了！」並向一路陪伴他的「小水滴」致謝。隨著票數差距逐漸拉開，他未等所有選票開完便自行宣布敗選，現場不少支持者聽完後落淚。林雨宣在選舉期間多次公開表態支持沈伯洋，還曾現身造勢活動。她選前發文表示，過去一度認為選舉總是在打口水戰，這次卻看到候選人持續說明政見，讓原本沒人想聽的內容，逐漸變成眾人共同關注的議題，也呼籲民眾珍惜民主國家賦予的投票權。如今沈伯洋確定無緣入主台北市政府，林雨宣並未長篇分析結果，只留下：「我現在只替小麻糬開心，因為爸爸可以多陪陪她了。」並附上哭泣表情符號。她接著補上一句「啊台北人該吃什麼吃什麼啦^_^」，看似輕描淡寫，實際上難掩對選舉結果的失望與無奈。沈伯洋在選戰期間忙於跑行程，也曾坦言陪伴女兒的時間變少，希望選舉結束後能陪小麻糬玩陀螺、看動畫。如今選戰落幕，雖然未能勝選，卻也如林雨宣所說，讓這對父女終於有機會找回更多相處時光。