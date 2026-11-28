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議長謝典霖競選總部今晚（28日）自行宣布當選，他因涉嫌「A公款請吃選舉飯」遭羈押72天，自9/17後再也沒有跑選舉活動，不過仍有大批選民力挺，票數突破1萬票。謝典霖母親、前立委鄭汝芬代為謝票，對於這樣的票數感到十分欣慰，也希望兒子能在12月25日宣誓就職前交保，拚議長6連霸。彰化縣議員第七選區今年共有8名候選人、應選5席，開票後謝典霖的票數一直處於前三高，甚至一度衝到第一名。晚間7點多，謝典霖的票數正式突破1萬票，競選總部也自行宣布當選，並施放長達7分鐘的煙火慶祝，服務處湧入許多支持者，現場歡呼聲不斷。謝典霖的媽媽鄭汝芬代為謝票，表示能開出這樣的票數，感到很開心、很欣慰，也感謝鄉親願意站出來支持，除了是對團隊的肯定，也代表謝典霖接下來將繼續為鄉親們服務。雖然謝典霖仍遭羈押，讓家人感到心情沉重，但看到開票結果仍忍不住喜極而泣。謝典霖雖順利連任議員，但彰化地方法院日前裁定自 11 月 17 日起延長羈押 2 個月，按照規定正副議長必須在12月25號宣誓就職當天改選，如果他抗告不成，繼續在押無法出席，將無法競選連任議長寶座。因此，鄭汝芬表示已委由律師針對延押裁定提出抗告，除了爭取交保，也希望能透過聲請「戒護宣誓就職」，讓謝典霖如期現身議會，力拚議長6連霸。