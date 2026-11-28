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2026九合一選舉暨全國性公民投票第22案「廢除非核家園」公投今（28）日登場，隨著各地投開票所陸續開出選票，同意票數已正式跨越667萬975票的法定過關門檻，且大幅領先不同意票，確定通過。這項由國民黨立院黨團提出、並獲民眾黨立委支持的公投案顺利過關，也為台灣未來的能源轉型與電力政策帶來重大轉折。依據《公民投票法》規定，本次公投投票權人總數為2000萬3,835人，有效同意票須達投票權人總數四分之一以上（即至少500萬959票），且同意票多於不同意票即為通過。根據中選會最新開票統計，截至晚間8時29分為止，本次公投主文「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」，同意票已攀升至667萬975票，大幅領先不同意票的412萬9825票；其中有效同意票佔投票權人總數比例達33.45，遠超25%的法定門檻，同意票數更刷新2018年「以核養綠」公投的紀錄。面對開票結果提前跨過門檻，當年領銜「以核養綠」公投的核能流言終結者創辦人黃士修晚間也在臉書發文宣布，核電公投以絕對多數民意正式通過。他強調：「2018年，吾人終結非核家園之『法律』；2026年，吾人埋葬非核家園之『政策』，接下來就是以核養綠的時代了。」黃士修引述公投理由書主張，行政院應立即訂定「提高核能占比」計畫，於核四廠區興建新一代大型機組，或引進SMR（小型模組化核反應爐），作為台灣AI與高科技產業「獨立、穩定、零碳基載電力」；同時呼籲立法院督促行政機關落實核能政策與完備法制，確立「國家能源必須尊重大眾民意、不得再因特定政黨立場訂定非核政策」的科學原則。