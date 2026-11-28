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▲錢奕璋發了一排貼文，雖然敗選但不氣餒。（圖／threads@yizhang_weiren）

26歲高雄市岡山區維仁里里長候選人錢奕璋，日前因神似玄彬、李程彬等男星的帥氣外型在Threads爆紅，甚至紅到香港媒體專文報導，他還曾許下「當選就穿西裝、戴眼鏡跳〈BAD〉」的承諾，吸引大批網友提前卡位，沒想到舞還沒跳，選舉結果先揭曉了！錢奕璋今（28）日晚間自行宣布以19票之差落敗，第一時間想到的竟然是與網友的約定，發文寫下：「ㄨㄚˊ沒辦法跳舞了，差19票，再接再厲。」錢奕璋與里長寶座擦肩而過，但未因此氣餒，面對網友的關心，他表示：「謝謝你們喔！我再磨練4年，下次再拿下，但是答應我，有機會多來維仁里走走，這邊還是很棒的！」還透過Threads限時貼文分享敗選後的行程，「等等我要去吃牛肉、喝一杯🍺」、「沒關係啦，我不氣餒，下次繼續」。至於正式選舉結果，仍以中選會公告為準。錢奕璋先前憑藉一組在街頭拜票、做選民服務的照片意外走紅，後梳油頭搭配無框眼鏡的造型，被網友封為「真人肯尼」、「最帥里長候選人」。他本月19日更發文承諾，若順利當選，就要穿西裝、戴眼鏡跳韓團ATEEZ的震胸舞〈BAD〉，還透露自己的髮型其實是想模仿成員崔傘，卻一直沒有成功。當時不少外縣市網友也跑來湊熱鬧，笑稱「沒辦法投票，但是想看你跳舞」、「里民大會可能要辦在世運」。其實錢奕璋投入地方選舉並非一時興起，而是與哥哥錢奕橙經過長達4年的討論與準備，才決定由弟弟出馬參選，兄弟倆還提出「一人當選，兩兄弟服務」的理念。對於自己因外貌受到關注，錢奕璋先前接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時就曾表示：「也許大家一開始是因為外表而認識我，但我更希望能藉著這個機會，讓更多人看見維仁里。選舉只是一時的，但對地方的關心與努力會一直持續。」