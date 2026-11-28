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台北市長蔣萬安連任成功，目標得票數已超過74萬票，對手沈伯洋則是62萬票，領先12萬票，蔣萬安晚間8時20分宣布當選，致詞時感謝對手沈伯洋，和他一起完成民主盛宴，並說謝謝沒有投給他的朋友，每一張反對票都是對他團隊沉甸甸的提醒，他會用最謙卑的心檢討。蔣萬安致詞時說，經過漫長的民主洗禮，守到最後一刻，謝謝大家。稍早可敬的對手沈伯洋致電表達恭賀致意，他也要跟沈伯洋表達誠摯的敬意，因為過程中展現的熱情、理念和關心，非常具有張力跟討論度，謝謝沈伯洋跟他的支持者，一起完成民主盛宴。蔣萬安說他要感謝沒投給他的朋友，每一張投票都代表市民最真實的聲音，選擇非常有意義，因為每一張反對票、猶豫都是對他團隊最直接的鞭策，所以他聽到了大家的聲音，感受到沉甸甸的提醒，會以最謙卑的心檢討，未來4年會加倍努力、更細膩爭取大家認同。