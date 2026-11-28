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2026九合一大選今（28）日投開票，民眾黨雲林縣議員第4選舉區候選人張家閎確定落選。該選區涵蓋西螺鎮、二崙鄉及崙背鄉，共有10人角逐6席；張家閎的得票數排名落在當選範圍之外，票數已確定無法擠進前6名，挑戰縣議員失利。張家閎本屆代表民眾黨參選，曾任雲林縣長地方秘書、立委地方助理及企業總經理等職務。2022年曾以無黨籍身分參選崙背鄉長，獲得5,060票、得票率40.98%，最終未能當選；此次轉戰雲林縣議員第4選舉區，仍未能取得席次。不過，張家閎選前最受關注的並非政見，而是與已婚女小編的不當交往爭議。根據民事二審確定判決，許姓男子與妻子於2024年結婚，女方自2022年起便在張家閎團隊擔任小編，負責行程拍攝及社群粉絲專頁維護。女方在法院證稱，自2024年6月至2025年3月底與張家閎交往，兩人每週見面1至2次，每週至少發生一次性行為，10個月內共發生40次以上，之後更發現懷孕。張家閎陪同女方前往醫療院所進行流產，並在相關同意文件的配偶欄簽署女方丈夫姓名。張家閎在訴訟中否認曾與女方發生性行為，也主張不知道對方已婚，但二審法院根據兩人在床上相擁的照片、女方證詞及就醫過程，認定他的說法不可採信，判決須賠償人夫精神慰撫金50萬元，全案不得上訴。張家閎當時透過律師表示，尊重判決結果但深感遺憾，希望私人紛爭隨司法程序結束。如今爭議延燒至選舉，張家閎的得票數確定無緣當選，再度挑戰公職失利；是否受到婚外情官司影響，則留待外界解讀。