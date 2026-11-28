2026九合一大選今（28）日登場，桃園市議員第1選舉區（桃園區）選戰競爭激烈，無黨籍現任議員于北辰力拚連任，開票戰況備受關注！根據中央選舉委員會最新計票資訊，截至晚間8時19分，于北辰拿下8826票，得票率4.60%，暫居第13名，與排名第12名的無黨籍候選人李凱倫相差409票，目前仍處於落選頭位置，最終選舉結果仍以中選會公告為準。
退役少將于北辰於2022年以無黨籍身分參選桃園市議員，當時以1萬781票成功當選，從軍界跨足政壇，平時也經常登上政論節目。本屆桃園市第1選舉區共有19名候選人角逐12席，其中包含3席婦女保障名額。于北辰晚間7時30分原本僅落後李凱倫87票，一度擴大至509票，最新票差則縮小至409票。
截至晚間8時19分，桃園區273個投開票所已完成229個，開票進度約83.9%，尚有44個投開票所未完成計票。同選區以16字超長姓名參選的無黨籍候選人王妃拿下2萬4441票，暫居第一，民進黨黃瓊慧以1萬7218票居次，國民黨凌濤、詹江村則分別獲得1萬4097票及1萬3529票。目前王妃、詹江村均已自行宣布當選，于北辰能否順利連任，仍待最終開票結果揭曉。
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截至晚間8時19分，桃園區273個投開票所已完成229個，開票進度約83.9%，尚有44個投開票所未完成計票。同選區以16字超長姓名參選的無黨籍候選人王妃拿下2萬4441票，暫居第一，民進黨黃瓊慧以1萬7218票居次，國民黨凌濤、詹江村則分別獲得1萬4097票及1萬3529票。目前王妃、詹江村均已自行宣布當選，于北辰能否順利連任，仍待最終開票結果揭曉。