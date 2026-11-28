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▲鄭朝方到場時一一與支持者擊掌祝賀。（圖／記者張鴻儀攝）

▲鄭朝方高票當選新竹縣長，支持者歡聲雷動。（圖／記者張鴻儀攝）

藍天翻綠地！由竹北市長轉戰新竹縣長成功的鄭朝方，今（28）日以超過15萬票數當選新竹縣長，終結25年藍營執政局面。他發表勝選感言表示，上任之後將積極拜會新竹市長高虹安，啟動「大新竹合作」解決交通難題。他感謝市民與縣民的期待與支持，並表示這幾年竹北的治理經驗已經形成品牌，這次選戰最大的關鍵，就是竹北市民對公共建設與政策有感，進而外溢到其他鄉鎮。面對即將接掌的新竹縣政，鄭朝方坦言「自己只有開心一下下而已」，因為緊接著要面對交通、教育等諸多挑戰，完全沒有蜜月期。他舉例，竹北已完成的「黃金通學線」未來如何嫁接到全縣變成「黃金通勤線」，需要極為縝密的規劃與落地實現；此外，過去假日竹北常被戲稱為「空城」，如今已有許多去處，未來他希望打破區域限制，讓新竹縣13鄉鎮市都有漂亮的圖書館、親子館，並打造新月沙灣、內灣吊橋等觀光亮點，讓縣民下班放假能遠離繁瑣工作、感受藝文生活感。針對媒體問及賴清德總統當初力勸參選、如今高票勝出有何話想對總統說？鄭朝方回應，社會是由方方面面組成的，政治也需要更多各領域的專業人才共襄盛舉，感謝賴總統看見他的不一樣，所有人的鼓勵都將化為推動城市建設的動力。至於上任後最優先推動的縣政項目，鄭朝方毫不猶豫點名「交通」，強調大新竹本來就是一個共同生活圈，應該不分你我，未來他會努力與新竹市長高虹安共同面對、共同處理，這也是接下來施政的重中之重。致詞尾聲，鄭朝方看見台下秘書團隊激動落淚，還幽默打趣道：「奇怪我沒有哭，我的秘書怎麼都哭成一塊？平常我很嚴格，看到我都想跑掉嗎？」引來全場笑聲。他強調，自己或許不是完美的人，但會努力把事情做到完美，未來將持續以創新與美學打造城市品格，帶領新竹縣繼續「善美」下去。