我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一選舉開票結果出爐，新北市第1選舉區（淡水區、八里區、三芝區、石門區／應選4席）全數183個投開票所已開完，由民進黨現任議員鄭宇恩以44,734票奪下最高票順利連任，國民黨提名的陳偉杰、呂鈞鴻與現任議員陳家琪則全數上壘，其中陳家琪僅以243票驚險擊敗民進黨新人游明諺，藍營成功「坐二望三」全壘打。第1選區本屆共有5人角逐4席（選舉人數24萬3,396人），過去長期為無黨籍資深議員蔡錦賢的根據地，本屆蔡錦賢交棒由國民黨前議員蔡葉偉之子呂鈞鴻接棒出戰。開票結果顯示，鄭宇恩拿下44,734票穩坐第一；國民黨現任議員陳偉杰獲35,262票居次、新人呂鈞鴻奪25,871票順利接棒。最受矚目的「吊車尾」第4席之爭戰況膠著，尋求連任的國民黨議員陳家琪最終拿下21,432票，僅以243票的微幅差距驚險勝過民進黨新人游明諺（21,189票），驚濤駭浪中守住席次。鄭宇恩（民進黨・現任）：44,734票 ✅陳偉杰（國民黨・現任）：35,262票 ✅呂鈞鴻（國民黨）：25,871票 ✅陳家琪（國民黨・現任）：21,432票 ✅游明諺（民進黨）：21,189票（註：正確當選名單以中央選舉委員會正式公告為準。）涵蓋石門區、三芝區、淡水區及八里區，本屆共有5人參選，應選4席。依中選會183個投開票所開票結果，當選人依得票高低為鄭宇恩、陳偉杰、呂鈞鴻及陳家琪。上屆為藍2席、綠1席、無黨籍1席；本屆原無黨籍議員蔡錦賢交棒給國民黨呂鈞鴻，國民黨提名3席全數當選，形成「藍3席、綠1席」。