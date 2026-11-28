2026九合一大選今（28）日投開票，曾是中華職棒「假球案」首腦、近期又捲入225億元跨國博弈洗錢案的無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，再度投入嘉義縣第4選舉區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）議員選戰。儘管選前風波不斷、甚至連公辦政見發表會都直接缺席，他在「8搶6」的戰局中仍展現雄厚基層實力，順利完成連任。
票數較上屆下滑仍穩居安全名單 連政見會都缺席
2022年地方選舉，蔡政宜首度披掛上陣即在嘉義縣第4選區拿下9,496票（得票率16.10%），以該選區「第一高票」之姿風光踏入議會。本屆尋求連任，雖然受到跨國洗錢案起訴等負面新聞衝擊，但根據中選會截至晚間8時39分最新開票統計（已開出87/95個投票所），蔡政宜已獲得5,629票（得票率13.67%），暫居該選區第4名（應選6席），穩居安全名單順利連任。
蔡政宜在本月21日舉辦的公辦電視政見發表會上，他直接未到場，經主持人唱名3次後視為放棄，當時便引發不少網友與球迷熱議「沒有政見一樣躺著選」、「地方實力依然驚人」。
昔日「雨刷集團」重創中職 服刑假釋後轉戰政壇
現年53歲的蔡政宜出生於嘉義縣東石鄉，早年曾當過地下錢莊司機及地方角頭，2007年起與組頭合作，透過「銀彈與人情攻勢」收買多名中職球員打假球，成為震驚全台的「雨刷集團」首腦。該案導致超過30名現役或退役球員涉案遭約談或起訴，包含陳致遠、張誌家、蔡豐安及日籍總教練中込伸等人，曹錦輝亦因與組頭過從甚密遭聯盟永久除名，重創台灣職棒形象。
蔡政宜最終依《刑法》詐欺、賭博等罪判處有期徒刑3年8個月定讞，入獄服刑兩年多後假釋出獄，隨後轉戰地方政壇，於2022年高票當選嘉義縣議員。
涉225億跨國洗錢案遭求刑10年 為何仍具參選資格？
蔡政宜不僅背負假球案前科，2025年更被橋頭地檢署查出，涉嫌與中國籍配偶唐斯蓉自2020年起打造跨國博弈洗錢水房，經手黑錢金額高達新台幣225億餘元，不法獲利近2億元，因此依《組織犯罪防制條例》及洗錢等罪嫌起訴並求刑10年，隨後獲法院裁定3,000萬元交保並配戴電子監控。
依據《公職人員選舉罷免法》第26條排黑條款規定，犯有洗錢或組織犯罪等罪名者，必須「經有罪判決確定」才會終身喪失參選資格。蔡政宜過去的假球案並非以洗錢或組織犯罪定讞、刑期亦未達10年以上；而225億元洗錢案目前仍在法院審理中，尚未三審定讞，基於無罪推定原則，他仍依法保有參選權利。不過依據《地方制度法》與《選罷法》規定，若該洗錢案日後經法院有罪判決確定，他仍將被依法解除議員職務。
2026嘉義縣第4選區議員開票統計表
資料更新時間：2026年11月28日 20:39
開票進度：已開出 87 / 95 個投票所（剩餘 8 個投開票所尚未計入）
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2022年地方選舉，蔡政宜首度披掛上陣即在嘉義縣第4選區拿下9,496票（得票率16.10%），以該選區「第一高票」之姿風光踏入議會。本屆尋求連任，雖然受到跨國洗錢案起訴等負面新聞衝擊，但根據中選會截至晚間8時39分最新開票統計（已開出87/95個投票所），蔡政宜已獲得5,629票（得票率13.67%），暫居該選區第4名（應選6席），穩居安全名單順利連任。
蔡政宜在本月21日舉辦的公辦電視政見發表會上，他直接未到場，經主持人唱名3次後視為放棄，當時便引發不少網友與球迷熱議「沒有政見一樣躺著選」、「地方實力依然驚人」。
昔日「雨刷集團」重創中職 服刑假釋後轉戰政壇
現年53歲的蔡政宜出生於嘉義縣東石鄉，早年曾當過地下錢莊司機及地方角頭，2007年起與組頭合作，透過「銀彈與人情攻勢」收買多名中職球員打假球，成為震驚全台的「雨刷集團」首腦。該案導致超過30名現役或退役球員涉案遭約談或起訴，包含陳致遠、張誌家、蔡豐安及日籍總教練中込伸等人，曹錦輝亦因與組頭過從甚密遭聯盟永久除名，重創台灣職棒形象。
蔡政宜最終依《刑法》詐欺、賭博等罪判處有期徒刑3年8個月定讞，入獄服刑兩年多後假釋出獄，隨後轉戰地方政壇，於2022年高票當選嘉義縣議員。
涉225億跨國洗錢案遭求刑10年 為何仍具參選資格？
蔡政宜不僅背負假球案前科，2025年更被橋頭地檢署查出，涉嫌與中國籍配偶唐斯蓉自2020年起打造跨國博弈洗錢水房，經手黑錢金額高達新台幣225億餘元，不法獲利近2億元，因此依《組織犯罪防制條例》及洗錢等罪嫌起訴並求刑10年，隨後獲法院裁定3,000萬元交保並配戴電子監控。
依據《公職人員選舉罷免法》第26條排黑條款規定，犯有洗錢或組織犯罪等罪名者，必須「經有罪判決確定」才會終身喪失參選資格。蔡政宜過去的假球案並非以洗錢或組織犯罪定讞、刑期亦未達10年以上；而225億元洗錢案目前仍在法院審理中，尚未三審定讞，基於無罪推定原則，他仍依法保有參選權利。不過依據《地方制度法》與《選罷法》規定，若該洗錢案日後經法院有罪判決確定，他仍將被依法解除議員職務。
2026嘉義縣第4選區議員開票統計表
資料更新時間：2026年11月28日 20:39
開票進度：已開出 87 / 95 個投票所（剩餘 8 個投開票所尚未計入）
|排名
|號次
|姓名
|性別
|推薦政黨
|得票數
|得票率
|目前狀態
|1
|4
|呂文正
|男
|民主進步黨
|7,571
|18.38%
|安全名單內
|2
|2
|黃鈺惠
|女
|民主進步黨
|6,471
|15.71%
|安全名單內（婦女保障）
|3
|6
|陳怡岳
|男
|民主進步黨
|5,924
|14.38%
|安全名單內
|4
|5
|蔡政宜
|男
|無黨籍
|5,629
|13.67%
|安全名單內
|5
|8
|李佳豪
|男
|中國國民黨
|5,557
|13.49%
|安全名單內
|6
|1
|潘麗惠
|女
|無黨籍
|4,812
|11.68%
|當選邊緣（暫居第6）
|7
|3
|姜鈞翔
|男
|無黨籍
|3,954
|9.60%
|落後（差第6名 858 票）
|8
|7
|萬家甫
|男
|台灣民眾黨
|1,264
|3.07%
|落後
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