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2026嘉義縣第4選區議員開票統計表

排名 號次 姓名 性別 推薦政黨 得票數 得票率 目前狀態 1 4 呂文正 男 民主進步黨 7,571 18.38% 安全名單內 2 2 黃鈺惠 女 民主進步黨 6,471 15.71% 安全名單內（婦女保障） 3 6 陳怡岳 男 民主進步黨 5,924 14.38% 安全名單內 4 5 蔡政宜 男 無黨籍 5,629 13.67% 安全名單內 5 8 李佳豪 男 中國國民黨 5,557 13.49% 安全名單內 6 1 潘麗惠 女 無黨籍 4,812 11.68% 當選邊緣（暫居第6） 7 3 姜鈞翔 男 無黨籍 3,954 9.60% 落後（差第6名 858 票） 8 7 萬家甫 男 台灣民眾黨 1,264 3.07% 落後

2026九合一大選今（28）日投開票，曾是中華職棒「假球案」首腦、近期又捲入225億元跨國博弈洗錢案的無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，再度投入嘉義縣第4選舉區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）議員選戰。儘管選前風波不斷、甚至連公辦政見發表會都直接缺席，他在「8搶6」的戰局中仍展現雄厚基層實力，順利完成連任。2022年地方選舉，蔡政宜首度披掛上陣即在嘉義縣第4選區拿下9,496票（得票率16.10%），以該選區「第一高票」之姿風光踏入議會。本屆尋求連任，雖然受到跨國洗錢案起訴等負面新聞衝擊，但根據中選會截至晚間8時39分最新開票統計（已開出87/95個投票所），蔡政宜已獲得5,629票（得票率13.67%），暫居該選區第4名（應選6席），穩居安全名單順利連任。蔡政宜在本月21日舉辦的公辦電視政見發表會上，他直接未到場，經主持人唱名3次後視為放棄，當時便引發不少網友與球迷熱議「沒有政見一樣躺著選」、「地方實力依然驚人」。現年53歲的蔡政宜出生於嘉義縣東石鄉，早年曾當過地下錢莊司機及地方角頭，2007年起與組頭合作，透過「銀彈與人情攻勢」收買多名中職球員打假球，成為震驚全台的「雨刷集團」首腦。該案導致超過30名現役或退役球員涉案遭約談或起訴，包含陳致遠、張誌家、蔡豐安及日籍總教練中込伸等人，曹錦輝亦因與組頭過從甚密遭聯盟永久除名，重創台灣職棒形象。蔡政宜最終依《刑法》詐欺、賭博等罪判處有期徒刑3年8個月定讞，入獄服刑兩年多後假釋出獄，隨後轉戰地方政壇，於2022年高票當選嘉義縣議員。蔡政宜不僅背負假球案前科，2025年更被橋頭地檢署查出，涉嫌與中國籍配偶唐斯蓉自2020年起打造跨國博弈洗錢水房，經手黑錢金額高達新台幣225億餘元，不法獲利近2億元，因此依《組織犯罪防制條例》及洗錢等罪嫌起訴並求刑10年，隨後獲法院裁定3,000萬元交保並配戴電子監控。依據《公職人員選舉罷免法》第26條排黑條款規定，犯有洗錢或組織犯罪等罪名者，必須「經有罪判決確定」才會終身喪失參選資格。蔡政宜過去的假球案並非以洗錢或組織犯罪定讞、刑期亦未達10年以上；而225億元洗錢案目前仍在法院審理中，尚未三審定讞，基於無罪推定原則，他仍依法保有參選權利。不過依據《地方制度法》與《選罷法》規定，若該洗錢案日後經法院有罪判決確定，他仍將被依法解除議員職務。資料更新時間：2026年11月28日 20:39開票進度：已開出 87 / 95 個投票所（剩餘 8 個投開票所尚未計入）