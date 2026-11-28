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蘇巧慧：我真的是拚盡全力、拿出100分的努力

讚李四川有夠強 蘇巧慧：惕勵我成為更好的自己

新北市長候選人蘇巧慧於板橋第二體育場舉行「開票之夜晚會」，晚間8時40分現身舞台承認敗選，表示台灣是民主社會，自己接受這樣的選舉制度，很多人會說抱歉努力不夠，「我覺得我拼盡全力了，我真的拿出100分的努力！」也大方誇讚對手李四川有夠強，也因為如此自己會越來越茁壯，向支持者說今天可以哭，但哭一個晚上就好，明天開始依然要為新北這座城市努力，為台灣而努力，「我，蘇巧慧，熱愛著這座城市，依然為新北服務，今天沒有達到這個目標，未來繼續努力，一定會成功！」蘇巧慧致詞表示，這個結果跟大家想的不太一樣，但選戰中自己一直堅持溫暖與正面的態度，不打負面選戰，因為心中真的對這座城市充滿了愛，真的有好多夢想與好多想法，想要能夠有這個機會跟大家一起實踐，「我多麼想讓新北成為一個閃閃發光的城市，真的好想」。蘇巧慧說，但是沒關係，台灣是民主的社會，就是接受選舉這樣的制度。所以很可惜，可能暫時沒有這個機會，跟大家一起實踐這些夢想。蘇巧慧說，很多人會在這種時候說努力不夠，但覺得自己真的是拚盡全力了，真的拿出100分的努力，可能還需要120分、150分的努力，需要更多的努力來證明自己，「只要是為了新北這座城市能更好，我一定不會放棄，我一定會繼續努力」。蘇巧慧表示，這就是人生啊，不管是天晴還是下雨，都在孕育著萬物；成功和失敗，都在教育著一個人，有些人得到比較多的選票，但自己會得到比較多的掌聲。同時恭喜並感謝對手李四川，感謝有這樣堅實的對手，也惕勵她成為更好的自己，也是因為競爭對手有夠強，這樣成長之後的自己只會越來越茁壯。蘇巧慧表示，看到很多人在擦眼淚，雖然剛剛跟自己團隊說不要哭，但水獺媽媽常常跟小朋友說，遇到傷心、難過或者挫折的時候，流眼淚是可以被允許的。流眼淚是正常的反應，眼淚是珍貴的禮物。代表對自己的肯定，眼淚流過之後就會更勇敢。蘇巧慧安慰支持者，今天可以哭，但是哭一個晚上就好，明天開始，太陽升起，依然要為新北這座城市努力，為台灣而努力。「我，蘇巧慧，熱愛著這座城市，依然為新北服務，今天沒有達到這個目標，未來繼續努力，一定會成功！」