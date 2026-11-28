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2026九合一地方選舉今（28）日登場，截至晚間近9時，民進黨台中市長候選人何欣純拿下約76萬票擊敗獲得約72.7萬票的國民黨候選人江啟臣，成功翻轉台中，也自行宣布勝選；民進黨睽違8年再度取得台中市執政權。何欣純發表勝選感言時，除了感謝現任市長盧秀燕過去8年的辛苦，也向對手江啟臣喊話，盼未來地方、中央攜手共同為台中努力，並承諾上任後用人唯才、不分黨派。何欣純提到，感謝台中隊所有議員及參選人這段時間一起打拚，也感謝所有監票志工守護這場民主選舉。她表示，今晚不管人在哪裡、選舉結果如何，都該為自己感到驕傲，「這一次我們共同改變了台灣的選舉文化，用正面的願景帶來光榮和希望。」她也特別為民進黨台北市長候選人沈伯洋加油打氣，喊話「伯洋，台中永遠是你第二個家。」何欣純也感謝盧秀燕過去8年的辛苦，以及對手江啟臣的努力。她表示，選舉已經結束，未來還需要江副院長在台北立法院，地方、中央一起攜手，共同為台中而努力，期待未來一起攜手合作。何欣純強調，正式就任市長之後，絕對用人唯才、不分黨派，接下來4年一定會全力以赴，做一個市民的市長，實現對市民朋友的承諾，打造台中成為一個首都格局的國際城市。她也向現場支持者喊話，台中絕對可以成為一個有首都格局的國際大城市，大家一起加油、一起努力。