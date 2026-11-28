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九合一大選今（28）日晚間近9點開票完畢，嘉義市議員「網紅之爭」結果出爐，拚連任的顏翎熹順利爭取到席次，她稍早發文自行宣布當選，「感謝過去四年一路同行，這是我的幸運與榮幸；未來四年，也期待與你們繼續相伴」，而對手柯莉絲汀則是落選。顏翎熹在臉書分享昨天掃街的影片，寫下：「四年以來並不容易，謝謝謝謝謝謝你們，謝謝每一雙溫暖的手，謝謝每一句支持與肯定；對我來說這些就像是困頓冬夜裡閃耀的星星，美麗與獨特。感謝過去四年一路同行，這是我的幸運與榮幸；未來四年，也期待與你們繼續相伴。」對於顏翎熹順利連任，粉絲紛紛表示：「恭喜Molly順利連任嘉義市議員。妳的認真有被看見，我好開心」、「我沒有祝你連任是對的！因為你一定會再當選！」至於敗選的柯莉絲汀則樂觀表示：「恭喜我未來4年順利當選嘉義市民！也祝福選上的10位東區議員，未來四年要記得待在嘉義出席開會喔！」不忘酸四年任期內議會出席率僅約56%的當選人顏翎熹。不少粉絲湧入安慰柯莉絲汀，「繼續加油，下次一定選上」、「妳在我心中已經是第一名了」、「太扯了！那麼努力的妳，唉！辛苦了！心疼妳！」但也有人認為她的最後一句話太過針對性。