（21：34更新：秦慧珠確定落選）

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根據中選會最新即時開票數據，第3選區已經全數開票完畢，秦慧珠得票數第10名、確定無緣5連霸台北市議員，與第9名的同黨候選人許原榮差距僅約500票。

2026九合一選舉今（28）日落幕，連4屆、共當選過6屆的國民黨台北市議員秦慧珠在「13取9」的松山信義選區位居第10，只輸同黨候選人許原榮約500票、確定無緣連任。事實上，秦慧珠在選舉前接連陷入言行爭議。從與綠營對手同框合照、私下評論台北市長蔣萬安的未剪輯畫面外流，到遭黨內黃復興體系拔除黨職、一度傳出退選謠言，連串風波引發藍營基層強烈反彈。台北市第3選區（松山、信義區）市議員應選9席戰況膠著，尋求連任的國民黨資深議員秦慧珠選前因議會質詢台北市長蔣萬安，以及輔選過程屢傳遭冷落與不合等風波，引發部分藍營支持者反彈。秦慧珠最大的爭議源頭，始於秦慧珠與民進黨台北市長候選人沈伯洋同台錄製政論節目後的合影。兩人在今年候選人號次抽籤中，雙雙抽中「3號」，節目結束後便並肩面帶笑容比出「3」的手勢合照。照片在網路曝光後迅速引發藍營支持者不滿，國民黨主席鄭麗文更公開質疑「怎麼能面帶笑容與沈伯洋合照」。對此，秦慧珠除了拍片還原抽籤前夕赴廟宇「磕120個頭」才抽中3號的幕後過程，強調李四川、柯志恩、江啟臣等藍營縣市長候選人也都是3號外，更重申自己是「中華民國派」，秉持國民黨正藍軍「反共不反中」的理念。合照風波尚未平息，秦慧珠隨後又因一段政論節目開播前的未剪輯私下聊天畫面流出，再度站上風口浪尖。畫面中，她向主持人抱怨地方掃街拜票時曾遭民眾嗆聲「不要來蹭蔣萬安」，竟當場脫口回嗆「誰要蹭他啊，我自己滾得遠遠的」，並直言蔣萬安已無力顧小雞、只能各自顧性命，甚至稱蔣萬安妻子石舫亘「人緣比他好一百倍」。相關片段曝光後引爆深藍選民怒火，大批民眾打電話灌爆其服務處痛罵，迫使辦公室同仁一度報警處理。期間，同選區新人李明璇公開喊話希望秦慧珠理解基層聲音，並表示曾向其助理反映憂慮，卻遭秦慧珠發文強硬反駁「並非事實」，文末更意有所指地寫下「講完了」，引發外界對同室操戈的聯想。面對連番爭議，黃復興體系旗下的黃國樑黨部宣布解除秦慧珠的「信義區常委」職務，並表態不再以組織名義支持其參選。遭撤職後，外界一度盛傳秦慧珠因失去組織奧援決定退選，並呼籲支持者改投他人。對此，秦慧珠於11月25日與26日接連透過臉書影片親上火線回應。秦慧珠當時坦言「蹭蔣」言論是在不知情且未經同意的情況下遭電視台錄影播出，讓她「啞巴吃黃連」、備感委屈。為避免言論再遭斷章取義，她宣布選前不再接受媒體採訪。針對退選謠言，她解釋先前是擔心黃復興黨員在黨部不輔選的情況下感到徬徨，才希望選票不要分散、可支持其他優秀候選人，並鄭重強調「我沒有退選」，將以最大誠意爭取支持到底。為避免內部紛擾持續衝擊選情，尋求連任的台北市長蔣萬安於11月24日前往松山、信義區進行車隊掃街時，特別與秦慧珠、李明璇等5名黨籍議員候選人同台。蔣萬安在會前受訪時主動緩頰，強調「我跟秦姐沒有什麼啊！」秦慧珠也公開表態「我從頭到尾都支持蔣萬安」，並低調表示「不要突顯我個人」。隨後在立委徐巧芯與議長戴錫欽的帶動下，蔣萬安與秦慧珠等人在宣傳車上並肩站立、手疊手高喊「勝利」，李明璇受訪時亦稱兩人「沒有什麼需要和解」，展現藍營選前大團結氣勢，看似替風波畫下句點。結果今日開票秦慧珠目前暫居第10，恐怕無緣連5屆高喊「凍蒜」。