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陳世軒全國最高票當選議員！柯文哲到場祝賀

▲據中選會最新資料顯示，民眾黨現任議員陳世軒得票已經突破5.8萬票，不僅成功連任，更創下議員選舉的歷史最高票紀錄。（圖／中選會）

新莊人都聽過陳世軒「我處理」！4年從吊車尾逆襲成最高票

▲經過4年服務，陳世軒已經被譽為新莊土地公。（圖／陳世軒 jimmy﻿）

2026九合一選舉開票結果陸續出爐，新北市第3選舉區（新莊區）也出現亮眼票數。根據中選會最新資料顯示，民眾黨現任議員陳世軒得票已經突破5.8萬票，不僅成功連任，更超越過去議員選舉的歷史最高票紀錄，成為本屆全國得票數最高的議員人選。；2022年台北市第2選區議員李彥秀則以3萬7669票當選，也被陳世軒此次的得票數超越。陳世軒稍早自行宣布當選，現身競選總部向支持者致謝，並高喊「我們贏了！」民眾黨創黨主席柯文哲也到場祝賀，談及陳世軒的選舉表現時表示，自己對他的成功本來就很有把握，認為他一直以來都相當認真。事實上，陳世軒在2022年九合一選舉首次參選新北市議員，當時以1萬4906票、得票率8.17％，在新莊選區排名第7名，剛好是當選門檻最後一名。歷經4年在地耕耘後再度爭取連任，他的得票數大幅成長，從當年的「吊車尾當選」躍升為選區最高票，也刷新了台灣議員選舉的歷史得票紀錄。陳世軒此次高票當選，也引發網友討論。有網友在社群上發文表示，陳世軒2022年才以吊車尾之姿當選，這次卻拿下新莊第一高票，並且刷新台灣議員歷史最高票紀錄，讓不少人感到驚訝。貼文曝光後，吸引網友留言討論，有人肯定他的地方服務表現，表示「他喊我處理，是玩真的」、「新莊土地公不是叫假的」、「他是真的有在做事的」，也有人提到地方交通改善，指出部分新莊主要幹道原本要求機車兩段式左轉，後來調整為可直接左轉，認為相關成果受到選民肯定。