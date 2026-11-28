我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何芝寧（如圖）稍早在IG上發文表示已超越對手1700多票，因此自行宣布當選。（圖／何芝寧IG@chihning2577）

新竹市東區頂埔里里長何芝寧因外型出眾，獲封「最美里長」，九合一選舉於今（28）日下午4時起開票，何芝寧稍早發文自行宣布當選，成功連任的她，PO出美照承諾未來四年將會更加努力，不辜負大家的期望，貼文一出引來大批支持者祝賀，留言表示：「何芝寧正妹里長，恭喜」、「埔頂里在哪？我要遷戶籍！」、「 這四年繼續可愛執政。」何芝寧宣布連任成功，稍早在IG上發文表示已超越對手1700多票，因此自行宣布當選，她感性表示：「這份連任的肯定，是埔頂鄉親給芝寧最珍貴的鼓勵與信任，衷心感謝每一位願意出門投票，支持芝寧的里民朋友，也謝謝一路陪伴付出，為我加油的家人、朋友及志工夥伴。」何芝寧回憶起四年前，她帶著一份初心開始服務；四年後，帶著更多責任與感恩繼續前行，並承諾未來四年將更加努力，讓埔頂越來越好。何芝寧PO出連任成功的美照，只見她露出甜美笑容、掛著競選背帶，展現青春活力的模樣。貼文一出許多粉絲也紛紛留言恭喜，「連任要再跳一次舞嗎」、「埔頂里在哪？我要遷戶籍！」、「好漂亮的里長」、「保底的連任，這四年繼續可愛執政」、「恭喜女神當選」、「妳超棒的！！！！」何芝寧在4年前首次參選時就掀起許多討論，不僅有著甜美臉蛋，從小在新竹長大的她，發現自家附近有許多可以改善的角落，因此年紀輕輕就開始進行活化當地的計劃，包括舉辦青年市集、改善塞車問題等，努力讓里民看見她的努力。順利當選里長後，何芝寧經常透過社群分享工作照，成為新一代政壇美女代表，日前更跳起女團BESTie的〈Love Options〉催票，甜美模樣圈粉無數。